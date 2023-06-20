Должникам ограничат выезд за границу за 4 неуплаченных штрафа

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Судебные приставы Подмосковья предупреждают, что из-за четырех неоплаченных штрафов, должнику могут закрыть выезд за границу
Даже небольшой штраф ГИБДД в размере 500 рублей, не оплаченный своевременно, может принести много неприятных сюрпризов и дополнительные санкции в отношении должника, сообщает «Радио 1» пресс-служба ГУФССП России по Московской области.
Если гражданину выписан штраф, то его необходимо оплатить в 60-дневный срок, установленный Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации для добровольного исполнения. Если оплата не поступила в установленный срок, то документ поступает на принудительное исполнение в ГУФССП России по Московской области.
После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель применяет комплекс мер принудительного взыскания — выносит постановление об аресте банковского счета должника, обращает взыскание на его заработную плату и иные доходы, выносит постановление о запрете регистрационных действий в отношении имущества, в том числе и автомобиля, принадлежащего должнику.
Вовремя неуплаченные штрафы грозят также наложением административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, а также с должника могут взыскать исполнительский сбор, когда начнется исполнительное производство по делу должника.
Судебные приставы Подмосковья с начала 2023 года взыскали 632 млн 755 тысяч рублей задолженностей по административным штрафам ГИБДД.
Актуальную информацию о штрафах можно узнать на официальном сайте Главного управления ФССП России по Московской области, а также на региональном портале госуслуг.
Ранее сообщалось, что подмосковные судебные приставы помогли вернуть женщине крупную сумму, не пустив должника за границу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Если гражданину выписан штраф, то его необходимо оплатить в 60-дневный срок, установленный Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации для добровольного исполнения. Если оплата не поступила в установленный срок, то документ поступает на принудительное исполнение в ГУФССП России по Московской области.
Вовремя неуплаченные штрафы грозят также наложением административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, а также с должника могут взыскать исполнительский сбор, когда начнется исполнительное производство по делу должника.
Судебные приставы Подмосковья с начала 2023 года взыскали 632 млн 755 тысяч рублей задолженностей по административным штрафам ГИБДД.
Актуальную информацию о штрафах можно узнать на официальном сайте Главного управления ФССП России по Московской области, а также на региональном портале госуслуг.
Ранее сообщалось, что подмосковные судебные приставы помогли вернуть женщине крупную сумму, не пустив должника за границу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко