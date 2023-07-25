Судья, которая не поддерживала причастность России к крушению малайзийского Boeing, подала в отставку

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Выводы нидерландской прокуратуры по трагедии женщина считала «преднамеренным сокрытием», а некоторую информацию по делу расценивала как манипулирование и ложь.
Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в 2014 году под Донецком. 298 человек погибли.
В феврале в Нидерландах сообщили, что РФ причастна к катастрофе.
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