Судья, которая не поддерживала причастность России к крушению малайзийского Boeing, подала в отставку

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

Самая востребованная экстренная служба в 2023 году — скорая медицинская помощь, в адрес которой по номеру «112» поступило порядка 2 миллионов обращений.

Полиция и ГИБДД приняли более 600 тысяч вызовов через Систему-112, пожарная охрана — почти 100 тысяч.

Самым популярным методом связи со службой спасения стал телефонный звонок. На втором месте — СМС-сообщение.

Увеличилось количество обращений через мобильное приложение «112 МО».