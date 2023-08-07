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Сумма штрафов за незаконную перевозку мусора составила 1,5 млрд рублей

07 августа 2023, 14:28

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На протяжении 3 недель проводились рейды по обнаружению незаконной перевозки строительных отходов с помощью мобильных комплексов, установленных на машинах инспекторов ГУСТ. За три недели выявили 151 нарушителя, общая сумма штрафов которых составили более 1,5 млрд рублей.
С наступлением устойчивой теплой погоды активизировались недобросовестные перевозчики строительных отходов. Инспекторы Главного управления содержания территорий совместно с представителями городских округов проводили рейды для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.
«За 3 недели выявлен 151 нарушитель. Сумма штрафов составила 1,5 млрд рублей. Мы посмотрели кто привозит нам этот мусор и создают навалы: 41% жители Московской области, 59% — Москва и регионы. Все люди являлись физическими лицами», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ответственность за сброс отходов предусмотрена ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ для физических лиц штраф от 10 — 15 тысяч рублей.

Мониторинг чистоты территорий инспекторам помогают проводить 6 «умных» автомобилей ГУСТ: транспортные средства оснащены нейросетевыми камерами, которые автоматически фиксируют нарушения.
«В результате рейдов было организовано 19 мероприятий по одному в каждом муниципалитете, принимавшем участие в этой работе. Составлено 15 протоколов. 3 автомобиля было изъято и перемещено на штраф-стоянку. Два иностранных гражданина было выдворено с территории РФ», — добавила Светлана Аипова.
Также, Светлана Аипова отметила, что перевозить отходы ОССиГ можно после получения специализированного талона. Сделать это можно онлайн по ссылке.

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Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов составили более 88 млн рублей.
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Кагарлицкий* внесен в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого* в реестр террористов и экстремистов
07 августа 2023, 15:34

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого* в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Ранее, ФСБ возбудила в отношении социолога дело об оправдании терроризма, в связи с чем, Кагарлицкий* был арестован. У него в домовладении прошли обыски, о чем сообщила его правозащитник. 

За призывы к экстремизму подсудимый был арестован на два месяца. Бывший сотрудник института не признал свою вину и просил освободить его из под стражи. На аресте социолога настояли сотрудники ФСБ. 

За оправдание терроризма, Росфинмониторинг внес Кагарлицкого* в перечень экстремистов. 

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#рф
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Реконструкцию СК «Юность» в Химках завершат с опережением сроков
07 августа 2023, 15:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

После завершения строительных работ, жители смогут заниматься различными видами спорта в Химкинском спорткомплексе «Юность».
В городском округе Химки специалисты проводят модернизацию спортивного комплекса «Юность», расположенного в микрорайоне Сходня, строительная готовность которого составляет 80%, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
 
По плану обновленный объект должны были открыть в начале 2024 года, однако специалисты проведут строительные работы с опережением сроков. Уже в октябре спортсмены смогут вернуться к занятиям в спорткомплексе. 
«К демонтажу старой отделки и конструкций мы приступили еще в марте. За полгода выполнили перепланировку, возвели новые перегородки, увеличили количество раздевалок и тренерскую, полностью заменили все коммуникации. На объекте продолжают работать более 50 строителей», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. 
На сегодняшний день на объекте проводятся работы по покраске стен и потолков, укладке новую плитки, специалисты меняют окна и двери, утепляют фасад здания и готовят его к облицовке.


Кроме того, по просьбе жителей администрация округа включила в проект реконструкции модернизацию теннисного корта. Подрядчик уже приступил к работам по демонтажу старого покрытия.

В модернизированном спорткомплексе смогут заниматься гимнастикой, футболом, большим теннисом, хоккеем, а также там оборудуют спортивный зал.

Модернизация спорткомплекса проходит в рамках народной программы «Единой России» при поддержке губернатора.

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#химки
#проект
#дмитрий волошин
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#специалисты
#модернизация
#администрация
#служба
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Чемезов рассказал Путину о перспективах производства российских самолетов
07 августа 2023, 15:22

Фото: сайт Кремля

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в 2024 году в России будет запущено серийное производство самолетов Superjet New и МС-21, а в 2025 начнут серийно выпускаться Ту-214. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
«Впервые в 2024 году мы запустим серийное производство самолетов Superjet – Superjet New. Это самолет, который оборудован нашими двигателями ПД-8, полностью наша авионика, фактически полностью наш самолет, полностью из наших, российских комплектующих», - рассказал Чемезов Путину.

При этом он подчеркнул, что, начиная со следующего года в России будет производиться 20 таких самолетов ежегодно.

Кроме того, по словам Чемезова, в 2024 году также начнут производить российские самолеты МС-21. Первые шесть машин будут переданы корпорацией российским авиакомпаниям. Также «Ростеха» добавил, что уже к 2025 году будет налажено производство Ту-214. Планируется выпускать 10 самолетов в год. Он подчеркнул, что именно в 2025 году иностранные самолеты начнут выбывать из строя из-за отсутствия необходимого ремонта.

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#самолет
#самолёты
#ростех
#производство
#бпла
#путин
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Сотрудники ГУСТ, ГИБДД и МинЭкологии проводят регулярные рейды
07 августа 2023, 15:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Сотрудники ГУСТ совместно с МинЭкологии и ГИБДД проводят регулярные рейды для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.
Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что в 2023 году ответственными сотрудниками было проведено 23 рейда по выявлению нарушителей, которые незаконно перевозит и сбрасывают строительные отходы. 
«Результатом рейдов в основном была конфискация транспортных средств», — рассказала Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Ответственные сотрудники ведомств активно мониторят наличие необходимых документов на перевозку строительных отходов для предотвращения сброса и образования навалов на территории Подмосковья.

Также, Светлана Аипова отметила, что перевозить отходы ОССиГ можно после получения специализированного талона. Сделать это можно онлайн по ссылке.

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#рейд
#контроль
#отходы
#онлайн
#сотрудники
#светлана аипова
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Автоэксперт Моржаретто поддержал введение курсов вождения электросамокатов для курьеров
07 августа 2023, 15:01

Фото: istockphoto.com/michal-rojek

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что идея ввести обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров является верной, поскольку многие из них не знают правил, из-за чего нередки происшествия на улицах.
«Не помешало бы. Они правил не знают и не соблюдают. <…> Говорят, в каких-то компаниях обучают и штрафуют за нарушение правил. Не знаю, насколько это широко распространено», — пояснил в беседе с RT Моржаретто.

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ввести в России обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров для обеспечения большей безопасности на улицах.

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#самокат
#дороги
#транспорт
#пдд
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В Москве попрощались с Ириной Мирошниченко
В МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с Ириной Мирошниченко
07 августа 2023, 14:58

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В МХТ им. Чехова прошло прощание с актрисой Ириной Мирошниченко, которая скончалась 3 августа в возрасте 81 года.
На церемонию прощания с известной российской артисткой пришли сотни поклонников, политики и культурные деятели.  

Актриса продолжительное время болела. В конце июля, Мирошниченко была госпитализирована с гриппом, который протекал в тяжелой форме. Врачи боролись за жизнь знаменитости, но спасти ее не удалось.  

Коллеги актрисы выразили соболезнования родным и близким. Гроб с телом Мирошниченко встретили аплодисментами на выходе из зала театра. Сообщается, что похоронена российская артистка будет на Троекуровском кладбище. 

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#жизнь
#кладбище
#соболезнования
#актриса
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Доктор Продеус назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
Врач Продеус заявил, что кофе и чай обезвоживают организм в жару
07 августа 2023, 14:56

Фото: Istock/Slawek Tomas

Чтобы утолить жажду в жару, в странах Востока часто пьют горячий чай и кофе. Но специалисты уверяют, что эти напитки не помогают при обезвоживании. Что лучше пить, когда на улице +30, «Радио 1» узнало у врача педиатра-иммунолога, доктора медицинских наук, профессора Андрея Продеуса.
Существует правило восполнения жидкости в организме: 30 мл воды на один килограмм веса. Однако в жаркую погоду пить нужно больше, поскольку человек потеет. В таком случае чай и кофе будут только способствовать выведению жидкости из организма, отметил доктор.
«Кофе и крепкий чай — это напитки, которые не добавляют жидкости в организм, а, наоборот, помогают выделять больше жидкости. Если вы попили кофе или крепкий чай, то через 20-30 минут вы захотите сходить в туалет. Поэтому эти напитки не являются решением для восполнения жидкости в организме. Клинические исследования показали, что наилучший результат в утолении жажды — это охлаждённая газированная вода без сахара. Это значит, что вода должна быть из холодильника, её температура должна быть 6-8 градусов», — сказал Андрей Продеус.  
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#вода
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#кофе
#чай
#напитки
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Синоптик Шувалов: Вся европейская часть России в природных аномалиях
07 августа 2023, 14:50

Фото: istockphoto.com/aapsky

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что вся европейская территория России находится в природных аномалиях, в частности, в двух областях страны наблюдается сильное повышение над нормой температуры.
«От 4 до 8°С выше нормы сейчас: Краснодарский край, Ставропольский край, Нижнее Поволжье от Волгограда до Элисты. Там дневные температуры зашкаливают за +40°С. Именно Калмыкия, Астраханская область и Волгоградская область. Они заняли вчера все топ-10 самых жарких мест», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

Он добавил, что в столице температура на 6-6,5°С выше нормы.

В то же время отмечается, что температура поверхности океана достигла самой высокой температуры за всю историю наблюдений — 20,96°С на прошлой неделе, побив рекорд в 20,95°C, состоявшийся в 2016 году. Как пишут argumenti.ru, одними из областей с самым быстрым потеплением являются части Северного Ледовитого океана, Балтийского моря, Черного моря и области внетропической части Тихого океана.

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#погода
#россия
#температура
#синоптики
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Конструктор проекта «Луна-25» Казмерчук назвал трудностью в разработке станции массу
07 августа 2023, 14:33

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Главный конструктор проекта «Луна-25» Павел Казмерчук заявил, что основные трудности, с которыми столкнулись разработчики автоматической станции, были связаны с массой.
«Масса в космосе — это самый ценный ресурс. Очень жёсткие ограничения стояли у нас на массу, поскольку объём бака зафиксирован. Топливо больше заливать некуда. Поэтому мы снижали массу всей остальной конструкции, массу приборов», — прокомментировал в беседе с RT Казмерчук.

Он также отметил, что в процессе работы было применено достаточно большое количество решений. К ним специалист отнёс, например, внедрение новых технологий элекроэрозионного изготовления таких зубчатых колёс.

До этого сообщалось, что межпланетная автоматическая станция «Луна-25» 11 августа впервые в истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды, прямой спецэфир по этому поводу проведёт RT совместно с «Роскосмосом».

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#наука
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#разработки
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