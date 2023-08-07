Сумма штрафов за незаконную перевозку мусора составила 1,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
На протяжении 3 недель проводились рейды по обнаружению незаконной перевозки строительных отходов с помощью мобильных комплексов, установленных на машинах инспекторов ГУСТ. За три недели выявили 151 нарушителя, общая сумма штрафов которых составили более 1,5 млрд рублей.
С наступлением устойчивой теплой погоды активизировались недобросовестные перевозчики строительных отходов. Инспекторы Главного управления содержания территорий совместно с представителями городских округов проводили рейды для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.
Ответственность за сброс отходов предусмотрена ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ для физических лиц штраф от 10 — 15 тысяч рублей.
Мониторинг чистоты территорий инспекторам помогают проводить 6 «умных» автомобилей ГУСТ: транспортные средства оснащены нейросетевыми камерами, которые автоматически фиксируют нарушения.
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Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов составили более 88 млн рублей.
«За 3 недели выявлен 151 нарушитель. Сумма штрафов составила 1,5 млрд рублей. Мы посмотрели кто привозит нам этот мусор и создают навалы: 41% жители Московской области, 59% — Москва и регионы. Все люди являлись физическими лицами», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Мониторинг чистоты территорий инспекторам помогают проводить 6 «умных» автомобилей ГУСТ: транспортные средства оснащены нейросетевыми камерами, которые автоматически фиксируют нарушения.
«В результате рейдов было организовано 19 мероприятий по одному в каждом муниципалитете, принимавшем участие в этой работе. Составлено 15 протоколов. 3 автомобиля было изъято и перемещено на штраф-стоянку. Два иностранных гражданина было выдворено с территории РФ», — добавила Светлана Аипова.Также, Светлана Аипова отметила, что перевозить отходы ОССиГ можно после получения специализированного талона. Сделать это можно онлайн по ссылке.
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Алиса Сергиенко