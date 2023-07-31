Сумма задолженности россиян за услуги ЖКХ приблизилась к 900 млрд рублей

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По итогам I квартала 2023 года задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составила 876 млрд рублей. За прошлый год эта сумма увеличилась на 72 млрд рублей.
Отмечается, что в 2022 году прирост суммы задолженности за услуги ЖКХ составил 56 млрд рублей. Как сообщают «Известия», долг потребителей перед ресурсоснабжающими организациями вырос на 15,8%, а перед управляющими компаниями — на 1,2%. Как считают эксперты, одной из главных причин растущей задолженности россиян за ЖКУ является снижение реальных доходов граждан.
Руководитель НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что несмотря на все усилия властей, направленные на сдерживание роста тарифов, объем коммунальных платежей постоянно растет и подчас становится непосильным бременем для семей с небольшими доходами. С другой стороны, считает председатель Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ, есть граждане, которые намеренно и на постоянной основе уклоняются от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Вода и свет продолжают поступать в квартиры злостных неплательщиков, следовательно, растут и долги.
Член комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовсий считает, что следует упростить процедуру получения гражданами субсидий на оплату услуг ЖКХ. Также поможет принятое решение о создании специальных счетов для управляющих компаний, откуда деньги будут перечисляться только ресурсоснабжающим организациям.
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Руководитель НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что несмотря на все усилия властей, направленные на сдерживание роста тарифов, объем коммунальных платежей постоянно растет и подчас становится непосильным бременем для семей с небольшими доходами. С другой стороны, считает председатель Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ, есть граждане, которые намеренно и на постоянной основе уклоняются от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Вода и свет продолжают поступать в квартиры злостных неплательщиков, следовательно, растут и долги.
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Александр Бойцов