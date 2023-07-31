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Сумма задолженности россиян за услуги ЖКХ приблизилась к 900 млрд рублей

31 июля 2023, 08:06

Фото: istockphoto/Kiwis

По итогам I квартала 2023 года задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составила 876 млрд рублей. За прошлый год эта сумма увеличилась на 72 млрд рублей.
Отмечается, что в 2022 году прирост суммы задолженности за услуги ЖКХ составил 56 млрд рублей. Как сообщают «Известия», долг потребителей перед ресурсоснабжающими организациями вырос на 15,8%, а перед управляющими компаниями — на 1,2%. Как считают эксперты, одной из главных причин растущей задолженности россиян за ЖКУ является снижение реальных доходов граждан.

Руководитель НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что несмотря на все усилия властей, направленные на сдерживание роста тарифов, объем коммунальных платежей постоянно растет и подчас становится непосильным бременем для семей с небольшими доходами. С другой стороны, считает председатель Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ, есть граждане, которые намеренно и на постоянной основе уклоняются от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Вода и свет продолжают поступать в квартиры злостных неплательщиков, следовательно, растут и долги.


Член комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовсий считает, что следует упростить процедуру получения гражданами субсидий на оплату услуг ЖКХ. Также поможет принятое решение о создании специальных счетов для управляющих компаний, откуда деньги будут перечисляться только ресурсоснабжающим организациям.

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#свет
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В ДНР возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины
ФСБ возбудила против жителя ДНР дело о шпионаже в пользу Киева
31 июля 2023, 09:30

Фото: iStock/irene_rebrova

Против жителя Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины, об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону.
В отношения жителя ДНР возбуждено уголовное дело по факту шпионажа в пользу Украины.  

В ведомстве пояснили, что мужчина собирал данные и передавал их украинской стороне. Житель региона делился сведениями о сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих ВС РФ. ФСБ также сообщила о предостережениях, которые были выданы жителям ДНР, которые попали под влияние украинских спецслужб.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта спецслужб Украины на российском корабле. 
 
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#уголовное фсб
#мужчина
#днр
#всу
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ЧВК «Вагнер» приостановила набор бойцов в российских регионах «на неопределенный срок»
31 июля 2023, 03:51

Фото: iStock/breakermaximus

ЧВК «Вагнер» объявила о приостановке работы региональных центров по вербовке бойцов. Официальное объявление об этом появилось в Telegram-канале «ЧВК Вагнер Объявления о работе».
«В связи с наличием большого кадрового резерва в ЧВК Вагнер на данный момент отсутствует острая необходимость в наборе новых рекрутов. Работа региональных центров по набору в ЧВК Вагнер приостанавливается на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

3 июля частная военная компания «Вагнер» сообщила, что в ближайший месяц не будет нанимать новых бойцов и рассматривать заявки о поступлении на службу, в связи с переездом в Белоруссию и неучастием в СВО.

Ранее один из членов Совета командиров группировки, начальник штаба ЧВК с позывным «Маркс» сообщил, что за время спецоперации России на Украине через нее прошло 78 тысяч бойцов частной военной компании.

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#наём
#военные
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Движение по Крымскому мосту временно закрыли в обоих направлениях
31 июля 2023, 01:53

Фото: iStock/Vyacheslav_Makaryev

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь временно ограничено. Информация об этом появилась в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам.
Автомобилистам рекомендовано «сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности».

Подробной информации о причинах ограничения движения нет. Однако в последнее время такие ситуации происходят довольно часто, а иногда — даже по несколько раз за день.

Ранее стало известно, что правительство России продлило сроки восстановления пострадавшего от террористической атаки Украины Крымского моста до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что 17 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту двумя БПЛА. Один из пролетов моста оказался полностью разрушен. В результате атаки, погибла супружеская пара из Белгородской области. Взрывом также была повреждена автодорожная часть моста. Движение автотранспорта осуществляется только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь в реверсивном режиме. 

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#ограничение движения
#крымский мост
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Грузинские школьники будут учить китайский
31 июля 2023, 01:11

Фото: iStock/f.ield_of_vision

В школах Грузии будут учить китайский язык, пообещал в ходе рабочего визита в Пекин премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Для этого между Тбилиси и Пекином будет подписан специальный «меморандум о взаимопонимании по совместному обучению китайскому языку». Пока нет информации, будет это обязательный предмет для всех грузинских школьников или лишь факультатив. 

«Мы были рады подписать важный документ в сфере образования – меморандум о взаимопонимании об изучении китайского языка в начальных и средних школах Грузии. <...> Я рад, что среди грузин растет интерес к китайской культуре и языку. Именно этот растущий интерес создает прочную основу для поощрения значимых обменов между людьми», — отметил Гарибашвили 

Ранее было объявлено, что отношения Тбилиси и Пекина «переходят на уровень стратегического сотрудничества».

Грузия и Китай установили дипломатические отношения еще 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.

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#китай
#грузия
#школьники
#обучение
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Ермак: на следующей неделе начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности
30 июля 2023, 21:13

Фото: iStock/Olena_Z

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе Украина начнет переговоры с США о двусторонних гарантиях безопасности. Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале.
Уточняется, что гарантии будут действительны «до вступления Украины в НАТО». По словам Ермака, суть гарантий также заключается в оборонной и финансовой поддержке, а также санкциях в отношении РФ.

Напомним, ранее выяснилось, что почти половина всех средств, которые поступили на финансирование украинского бюджета Украины в 2023 году, получены из-за рубежа. По словам председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, западная материальная помощь с начала 2023 года составила 25,3 млрд долларов.

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#помощь
#финансирование
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#рф
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#сша
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В Чехии приступили к заморозке активов российского предпринимателя Евтушенкова
30 июля 2023, 21:01

Фото: iStock/Konoplytska

Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова. Об этом сообщило «Чешское телевидение».
Отмечается, что были заблокированы банковские счета и имущество принадлежащих Владимиру Евтушенкову компаний на сумму 100 миллионов крон, что составляет примерно 4,4 миллиона долларов. 

По информации «Чешского телевидения», арест также наложен на его отель Savoy Westend, который расположен в Карловых Варах. На данный момент отель работает в ограниченном режиме — размещаются только те, кто оплатил проживание до конца июня. 

Напомним, ранее российского бизнесмена Олега Тинькова исключили из санкционного списка Великобритании, говорится в документе Минфина. В марте 2023 года Тиньков назвал ошибкой внесение его имени в санкционные списки Великобритании.

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#санкции
#арест
#имущество
#отель
#великобритания
#предприниматель
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В 2022 году российские подростки стали чаще совершать особо тяжкие преступления
30 июля 2023, 19:36

Фото: istockphoto/shironosov

Число особо тяжких преступлений, которые в 2022 году совершили российские подростки, подскочило на 22,5%.
Такие данные следуют из доклада уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пишет «Интерфакс». Число тяжких преступлений составило 2 256, что является максимумом за последние 5 лет. Для сравнения в 2021 году таких преступлений было 1 841.
 
Но общее количество преступлений, которые совершили несовершеннолетние, снизилось на 4,4% (30,5 тысяч против 31,9 тысяч в 2021 году). Особенно детского омбудсмена беспокоит значительное увеличение числа изнасилований (+52,5 %, с 99 до 151) и мошенничества (+36,5 %, с 724 до 988).
 
Количество преступлений в отношении самих несовершеннолетних незначительно упало— в 2021 году было 103 тысячи 335, в 2022-м — 103 тысячи 185 случаев.
 
В 2022 году выросло число несовершеннолетних, которые были задержаны за участие в несанкционированных митингах в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане и Свердловской области.

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#подростки
#преступление
#преступность
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Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой
30 июля 2023, 18:52

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила властям регионов, в которых размер выплат на детей под опекой ниже прожиточного минимума, рассмотреть возможность их увеличения. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам прошлого года.
Отмечается, что в Приморском крае, Калининградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской областях и Еврейской АО ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, установлена в размере ниже региональной величины прожиточного минимума на ребенка. 

Напомним, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о совместной работе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Совместными усилиями они нашли более 30 людей, пропавших без вести на территории Украины. Благодаря их работе еще 34 ребенка были воссоединены со своими родственниками и опекунами.

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#россия
#уполномоченный
#омбудсмен
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#сироты
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ЭКОВАС пригрозило Нигеру военными мерами после переворота
30 июля 2023, 18:23

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество стран Западной Африки пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума.
По словам главы комиссии, если требования властей Нигера не будут выполнены в течение недели, то последуют военные действия для восстановления порядка.

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки заявило о том, что закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы. По словам главы комиссии, закрываются наземные и воздушные границы между Нигером и странами ЭКОВАС.

Напомним, тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.

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#санкции
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