Суперлуние 1 августа 2023: чего ждать от полнолуния и как себя вести

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В августе произойдут два суперлуния подряд. Первое можно будет увидеть 1 августа, а второе — 31-го числа. Подробнее о том, что можно и чего нельзя делать в эти дни, и как луна влияет на человека, читайте в материале «Радио 1».
Что такое суперлуниеСуперлуние — это явление, при котором Луна находится на своей орбите ближе всего к Земле. Это делает её ярче, Луна кажется больше обычного. Суперлуние возникает из-за орбиты Луны вокруг Земли, которая является эллиптической, а не круговой. В такие моменты диаметр Луны на небе может быть на 14% больше обычного.
Как суперлуние влияет на людей и мировые событияНесмотря на то, что суперлуние вызывает интерес и удивление, его влияние на людей и мировые события мало связано с научными фактами. Однако некоторые люди утверждают, что суперлуние может влиять на настроение, сон, эмоциональное состояние и поведение. Считается, что во время супер Луны в группе риска находятся люди с психическими и неврологическими заболеваниями. В этот период у них обостряется течение болезни.
Также Луна может вызывать перепады давления в атмосфере, что сильно ощущают люди с повышенным и пониженным давлением.
Суперлуние 1 августа 2023 — почему его называют Осетровой ЛунойСуперлуние 1 августа имеет несколько названий. Это явление называют Луну в этот день называют урожайной, фруктовой, кукурузной, рисовой или черешневой. Эти названия связаны со временем сбора урожая или с индейскими корнями. Но наиболее распространённое название первого полнолуния августа — «осетровое». Его придумали индейцы Северной Америки, потому что август считался очень удачным для ловли осетра.
Как себя вести во время суперлунияПолная луна оказывает сильное влияние на психо-эмоциональное состояние человека. В период суперлуния могут обостриться хронические заболевания. Поэтому в период полнолуния важно остерегаться некоторых вещей.
В суперлуние рекомендуется не вступать в конфликты, избегать провокаций и не брать деньги в долг. Также не следует в этот период начинать новые дела и работу, употреблять алкоголь и тяжёлую пищу.
А вот если вы решили завершить все начатые дела в суперлуние – это хорошая идея. Период как раз подходит для того, чтобы навести порядок и выбросить старые вещи, помириться с близкими и друзьями.
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