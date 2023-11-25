«Суперсвиньи» из Канады вновь грозят напасть на Соединённые Штаты

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Трём американским штатам — Монтане, Северной Дакоте и Миннесоте — угрожает очередное нашествие «суперсвиней» из Канады, предупреждает Associated Press. По информации агентства, всё увеличивающаяся популяция этих чрезвычайно трудно искоренимых парнокопытных грозит перекинуться на юг от американо-канадской границы.
В свою очередь, на территории канадских штатов Альберта, Манитоба и Саскачеван «суперсвиньи» уже сейчас доставляют серьезные проблемы, так как сочетание высокой выживаемости диких кабанов и плодовитости домашних свиней делает этих животных крайне опасной и быстрорастущей.
Гэббат отметил, что «суперсвинья» была выведена фермерами из Канады, которые в 80-х годах скрестили обычных свиней и диких кабанов. Им удалось вывести крупное животное, которое давало много мяса. Однако часть особей сбежала, в результате чего популяция распространилась по Канаде.
Изначально специалисты были уверены, что такой вид не сможет пережить канадские зимы, но это оказалось ошибкой.
Эксперт Райан Брук пояснил, что животное весит около 300 килограмм и создает себе пещеру под снегом глубиной до двух метров, что помогает им выживать в условиях суровых канадских зим. Добывают пищу гигантские свиньи «острыми как бритва клыками».
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«Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская «суперсвинья», гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны», — писал ещё в феврале 2023 года обозреватель газеты Guardian Адам Гэббат.
Изначально специалисты были уверены, что такой вид не сможет пережить канадские зимы, но это оказалось ошибкой.
Эксперт Райан Брук пояснил, что животное весит около 300 килограмм и создает себе пещеру под снегом глубиной до двух метров, что помогает им выживать в условиях суровых канадских зим. Добывают пищу гигантские свиньи «острыми как бритва клыками».
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Артем Путинцев