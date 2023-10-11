Супруги-медики из Подмосковья смогут ежемесячно получать на аренду жилья 30 тыс рублей

В Подмосковье с начала года было отремонтировано 500 000 тысяч дорожного полотна во дворах и проездах. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.

«Ямочный ремонт во дворах и внутриквартальных проездах проводится в Подмосковье в два этапа. Первая волна это ямы, которые были оцифрованы осенью 2022 года, а вторая — дефекты дорожного покрытия, которые образовались после зимы. В этом году восстановлено более полумиллиона квадратных метров асфальта, а если точнее, то 575.506 кв. м. В трех городских округах области был выполнен самый большой объем: Балашиха — 43.332 кв. м., Химки — 41.830 кв.м, Орехово-Зуевский — 39. 624 кв. м. <…>», — поделилась руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.





Кроме этого, она отметила, что такой ремонт провели в 43 муниципалитетах Московской области





Стоит отметить, что в 2024 году в первую волну будут ремонтировать более 310 тысяч квадратных метров покрытия в 28 городских округах Подмосковья.



