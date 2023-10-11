Супруги-медики из Подмосковья смогут ежемесячно получать на аренду жилья 30 тыс рублей

Фото: Мособлдума
Подмосковные семьи, где оба супруга медики, смогут получать ежемесячно на аренду жилья 30 тыс рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Расширенное заседание на тему привлечения медицинских кадров в регион провёл комитет регионального парламента по социальной политике и здравоохранению. Как отметил председатель комитета Андрей Голубев, в Московской области успешно зарекомендовала такая мера, как предоставление выплат медработникам на аренду жилья.
Подать заявку на оформление выплаты можно по ссылке.
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«Ежемесячно медики получают 20 тыс рублей. Соответствующий закон был принят Мособлдумой в конце 2021 года и заработал с 1 января 2022-го. В этом году подготовлен проект постановления правительства Московской области, в соответствии с которым выплата будет предоставляться в размере 30 тысяч рублей на семью, если получателями являются оба супруга, и они – медицинские работники», – сказал Голубев.
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Лора Луганская