Свердловским чиновникам с 1 октября повысят зарплату

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Кроме государственных служащих, с 1 октября зарплата вырастет у работников государственных и муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений. Прибавку к зарплате получат, в том числе, работники образовательных организаций, больниц и ветеринарных центров.
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