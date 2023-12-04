Свыше 15 тысяч км дорожной сети Подмосковья отчистили дорожные службы

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожные службы за ночь очистили более 15 тысяч км дорожной сети Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На ночь дежурными дорожными службами было очищено от снега более 15,7 тысяч км дорог.
Стоит отметить, за минувшую ночь в области выпало около 10 см снега. В министерстве автомобилистов просит соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными на дорогах.
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«<…> Для работы в вечернее и ночное время в связи с продолжительным снегопадом было организовано дежурство свыше 1,5 тысяч дорожных рабочих и более 1100 единиц специальной техники. Сейчас на дороги выведено уже 1440 комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов. Также отмечу, что оперативный штаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию и взаимодействует и с экстренными службами, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта в регионе», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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Мира Полтева