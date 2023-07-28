Свыше 20 муниципалитетов Подмосковья вошли в лидеры Индекса IQ городов

Фото: Минблаго МО
В лидеры Индекса IQ городов за 2022 год попали более 20 подмосковных муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
Итоги расчёта индекса подвели на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна» в Уфе.
Индекс цифровизации IQ городов рассчитывается для более чем 200 городов, участвующих в проекте Минстроя России «Умный город». Рейтинг показывает уровень цифровизации городского хозяйства. Все муниципалитеты поделили на категории: крупнейшие, крупные, большие города и административные центры.
Реутов и Домодедово стали лидерами среди больших городов, Ивантеевка – среди административных центров.
Также в рейтинг попали Химки, Пушкино, Раменское, Жуковский, Орехово-Зуево, Коломна, Электросталь, Подольск, Королёв, Одинцово, Красногорск, Наро-Фоминск, Серпухов, Дубна, Люберцы, Долгопрудный, Мытищи, Щёлково, Ногинск, Сергиев Посад и Балашиха.
Особых наград удостоились Пушкино, Домодедово, Химки, Раменское, Ивантеевка и Реутов.
Как отметили в министерстве, подмосковные города пятый год подряд входят в число лидеров по показателю Индекса IQ.
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Индекс цифровизации IQ городов рассчитывается для более чем 200 городов, участвующих в проекте Минстроя России «Умный город». Рейтинг показывает уровень цифровизации городского хозяйства. Все муниципалитеты поделили на категории: крупнейшие, крупные, большие города и административные центры.
Также в рейтинг попали Химки, Пушкино, Раменское, Жуковский, Орехово-Зуево, Коломна, Электросталь, Подольск, Королёв, Одинцово, Красногорск, Наро-Фоминск, Серпухов, Дубна, Люберцы, Долгопрудный, Мытищи, Щёлково, Ногинск, Сергиев Посад и Балашиха.
Особых наград удостоились Пушкино, Домодедово, Химки, Раменское, Ивантеевка и Реутов.
Как отметили в министерстве, подмосковные города пятый год подряд входят в число лидеров по показателю Индекса IQ.
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Лора Луганская