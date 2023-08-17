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Свыше 60% россиян предпочитают самолечение визиту к врачу

17 августа 2023, 19:26

Фото: istockphoto/AlexRaths

Более 60% жителей России занимаются самолечением вместо того, чтобы посещать профильных специалистов в медицинских учреждениях. В немалой степени этому способствует доступность медикаментов в российских аптеках.

К такому выводу пришла группа экономистов под руководством Евгения Заздравных, научного сотрудника Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, после анализа данных, собранных в рамках проекта Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ). Специалисты в течение нескольких лет проводили опросы как среди населения крупных городов, так и среди жителей небольших населенных пунктов в провинции. В итоге были опрошены более 10 тысяч респондентов.

Выяснилось, что более 60% россиян лечатся самостоятельно. Это объясняется высокой доступностью лекарств в аптеках. В большинстве зарубежных стран получить медикаменты без рецепта очень сложно, поэтому люди чаще обращаются к врачам. У нас же пациент может один раз сходить в поликлинику, а потом в течение нескольких лет принимать лекарства по той схеме, которую ему посоветовал врач.

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#врач
#специалисты
#люди
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Миноборнауки: Студенты-участники СВО с 1 сентября смогут перейти на бюджет
17 августа 2023, 20:24

Фото: iStock/Drazen Zigic

Участники специальной военной операции и их дети с 1 сентября 2023 года смогут перейти с платного обучения на бюджет. Соответствующий документ Минобрнауки России опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что для перехода студент не должен иметь задолженностей по оплате и несданных экзаменов, а также дисциплинарных взысканий.

Чтобы осуществить переход на бюджетную форму обучения необходимо предоставить в деканат документ, удостоверяющий участие в спецоперации.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло возможность распределения участников СВО и детей участников спецоперации на вакантные места в ВУЗах, даже если в настоящее время бюджетных мест для остальных категорий студентов не предоставляется.

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#студент
#сво
#льготы
#вузы
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Путин был шокирован новостью о российских автобусах
Путин удивился, что автобусы в России не имеют срока службы
17 августа 2023, 20:19

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский лидер Владимир Путин, во время заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта, удивился, что российские автобусы не имеют срока службы.
«Когда определяется источник финансирования, нужно будет четко сформулировать критерии обновления общественного транспорта. К примеру, автобусы - единственный на сегодня вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы. Странно даже это звучит, но тем не менее, это так», - прокомментировал ситуацию Путин.

Он также отметил, что, зачастую, заработные платы водителей гораздо ниже средних по региону.

По мнению президента, престиж такой важной профессии необходимо восстанавливать, так как в связи с этим обстоятельством могут возникнуть проблемы с обеспечением безопасности пассажирских перевозок.

Глава РФ пообещал, что на заседании рассмотрят и проблемы стоимости услуг общественного транспорта. 

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#владимир путин
#автобусы
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Воробьёв: в Подмосковье к запуску МЦД-3 благоустроили территории у 20 станций
17 августа 2023, 19:23

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

На Подмосковье приходится 21 из 41 станции третьей линии Московских центральных диаметров. Власти региона благоустроили к запуску МЦД-3 территории возле 20 станций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Отремонтировали 13 км дорог и более 18 тыс пешеходных подходов, сделали 14 комфортных зон ожидания, обновили освещение и оборудовали 80 остановок. До конца будущего года реконструируем станцию Малино в Химках», – сообщил Воробьёв в своём Telegram-канале.
Он добавил, что безопасности и удобства пассажиров в регионе было построено девять эстакад. Что касается пешеходных переходов, в прошлом году были построены мосты в Химках и Дедовске. В августе-сентябре завершится строительство в Люберцах, Раменском, Серпухове, Реутове и Ленинском городском округе.   Губернатор напомнил, что по МЦД-3 будут ходить поезда «Иволга 3.0» с новым дизайном, которые ещё быстрее предыдущих версий. Интервалы движения в час-пик сокращены с 15 до 6 минут. 
 
Проезд от станции Ипподром в Раменском до Казанского вокзала обойдётся в 65 рублей вместо 242 рублей на электричке и метро. При этом переход с МЦД на метро, МЦК и другие диаметры будет бесплатным. 
 
17 августа президент России Владимир Путин дал старт движению по МЦД-3, соединяющему Зеленоград с Раменским. В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозёров.
 
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Опрос: Более половины россиян считают свою страну лучшей в мире
17 августа 2023, 19:23

Фото: iStock/SerrNovik

ВЦИОМ провёл опрос, в результате которого выяснилось, что более половины опрошенных россиян считают, что Россия – лучшая страна в мире.
ВЦИОМ провёл опрос, в результате которого выяснилось, что более половины опрошенных россиян считают, что Россия – лучшая страна в мире.
Таких респондентов 57%, что на 5% превышает показатели предыдущих пяти лет. Однако есть и противоположное мнение, которого придерживается 32% участников опроса. А почти половина (47%) считают, если бы люди в других странах были похожи на русских, мир стал бы лучше.
 
Кроме того, опрашиваемых спросили, нужно ли отстаивать свою страну, даже если она не права. 40% положительно ответили на этот вопрос, а 15% заявили, что «совершенно согласны» с данным высказыванием.
 
49% также заявили, что жители начинают жить лучше, как только Россия начинает оказывать всё большее влияние на другие государства.
 
Опрос проводился 13 августа 2023 года. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте не младше 18 лет.
 
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#опрос
#патриотизм
#россия
#россияне
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Klymenko Time: 16-летняя украинка заменила отчество на «матчество»
17 августа 2023, 19:04

Фото: istockphoto/Vitaliy Halenov

Жительница Киева Станислава Литвиненко сменила свое отчество на «матчество». Теперь полное имя 16-летней девушки звучит так: Станислава Лесеевна Литвиненко.
Об этом сообщил телеграм-канал Klymenko Time. Мать молодой украинки Леся Литвиненко уверена, что ее дочь стала первой в стране обладательницей «женского отчества». Она не имеет ничего против решения Станиславы, но подчеркивает, что это именно ее собственное решение. Никто на девушку не давил и никаких советов не давал.

На фоне повального увлечения сменой пола и самоидентификации вопреки природе, смена юной киевлянкой отчества на «матчество» смотрится вполне себе невинно. Как говорится, чем бы дитя не тешилось...

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#мать
#киев
#девушка
#украина
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Юрист Русяев допустил отток трудовых мигрантов из РФ из-за ослабления рубля
17 августа 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Юрист Илья Русяев заявил, что часть трудовых мигрантов действительно может покинуть Россию из-за ослабления рубля.
Однако массовый отток иностранной рабочей силы может случится, если доллар будет на уровне 120-150 рублей.

«При нынешнем курсе в 100 рублей средняя зарплата мигрантов в 70-100 тыс. рублей остаётся привлекательной на фоне доходов на родине. Россия сохраняет преимущества в виде безвизового режима и культурной близости», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

По словам эксперта, в случае реального массового оттока мигрантов нужно будет искать альтернативы им на рынке труда. Русяев считает, что сделать это можно будет с помощью автоматизации производства, активизации внутренних резервов трудовых ресурсов и стимулирования инвестиций для создания новых рабочих мест.

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#россия
#доллар
#мигранты
#работа
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В Одинцово создадут центр видеонаблюдения за ДЭГ
17 августа 2023, 18:47

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора,дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Член общественной палаты Московской области, доктор экономических наук, ведущий эксперт НИУ ВШЭ Иосиф Дискин отметил, что трёхдневное голосование будет очень удобно жителям Подмосковья и каждый житель региона отдаст свой гражданский долг во благо развития региона.

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

В ​Одинцово ​создаётся общий видеонаблюдательный центр для дистанционного голосования, организованный ​Общественной палатой Московской области.
«Общественная палата занимается организацией общественного независимого наблюдения за выборами. Готовится огромное количество наблюдателей, которых выдвинули общественные организации, будет также дистанционное наблюдение. Можно приехать в Одинцово, там создается большой наблюдательный центр, где можно будет посмотреть: как голосуют, как считают и так далее. Всё находится перед видеокамерами», — поделился Член общественной палаты Московской области, доктор экономических наук, ведущий эксперт НИУ ВШЭ Иосиф Дискин. 
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«Дистанционное голосование — это важнейшая отличительная черта. Московская область один из немногих субъектов Российской Федерации где проводится электронное голосование», — рассказал Иосиф Дискин.
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.

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Жителям Подмосковья рекомендуют принять участие в выборах с помощью ДЭГ.

Безопасность во время выборов обеспечат на каждом избирательном участке Подмосковья.
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На форуме «Армия-2023» представили «Тканевый пистолет», останавливающий кровь
17 августа 2023, 18:46

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

На форуме «Армия-2023» военный инновационный технополис «Эра» представил комплекс «Тканевый пистолет», который с помощью специального геля способен остановить кровотечение и способствует быстрому вылечиванию раны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет» оснащён гелем из биополимеров и лекарственными препаратами, которые способствуют вылечиванию раны и остановке кровотечения. Аппарат распыляет гель по ране и затвердевает снаружи, оставаясь жидким внутри.

Ранее сообщалось, что на форуме НПО «Электромашина» представило новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль «Нарвал», который уничтожает морские мины, воздушные беспилотники и объекты прибрежной и надводной инфраструктуры.

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#армия
#вооружение
#пистолет
#лекарство
#форум
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Школьников Подмосковья приглашают принять участие в викторине «Трудный экзамен»
17 августа 2023, 18:33

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Отдел содержания образования Академии социального управления приглашает подмосковных школьников принять участие в ежегодной Региональной викторине «Трудный экзамен».

К участию приглашаются школьники с 1 по 11 класс, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Задания для тренировки размещены на сайте. 

Образовательная викторина будет проходить 22 августа с 10:00 и 23 августа с 16:00. Результаты викторины статут известны 28 августа.

В рамках образовательной викторины школьники смогут продемонстрировать свои навыки, полученные в школе.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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