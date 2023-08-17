Свыше 60% россиян предпочитают самолечение визиту к врачу

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Выяснилось, что более 60% россиян лечатся самостоятельно. Это объясняется высокой доступностью лекарств в аптеках. В большинстве зарубежных стран получить медикаменты без рецепта очень сложно, поэтому люди чаще обращаются к врачам. У нас же пациент может один раз сходить в поликлинику, а потом в течение нескольких лет принимать лекарства по той схеме, которую ему посоветовал врач.
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