«Своих не бросаем»: Денисов рассказал, что будет с его котом, оставшимся в Молдавии

Каждый год в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, приуроченный к трагическим событиям 1-3 сентября 2004 года в Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. В этом году с 3 по 10 сентября в стране проводится Всероссийская акция «Для чего я помню третье сентября».