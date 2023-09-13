«Своих не бросаем»: Денисов рассказал, что будет с его котом, оставшимся в Молдавии

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Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов, которому запретили въезжать в страну в течение 10 лет, планирует эвакуировать из Кишинёва своего кота. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее Денисов рассказывал, что ворвавшиеся к нему в квартиру в Кишинёве сотрудники миграционной службы не дали возможности собрать вещи, поэтому российскому журналисту пришлось оставить домашнее животное во «враждебной» Молдавии.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил депортацию Денисова из страны, а также запрет на въезд в неё на ближайшие 10 лет. Он назвал антироссийскую политику нынешнего президента Майи Санду разрушительной в первую очередь для местных жителей. К тому же, он указал, что согласно опросам, большинство молдаван желают сохранить дружественные отношения их страны с Россией.
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«Мы своих не бросаем. Будет разработана операция по его эвакуации», – сообщил Денисов сразу по прилёте в Москву.
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Анастасия Чинкова