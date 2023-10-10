«Своих не бросаем»: Помимо россиян, РФ вывозит из Газа граждан Казахстана и Белоруссии

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В настоящий момент представительство РФ помогает с эвакуацией из сектора Газа не только россиянам, но и гражданам другим стран, сообщает Telegram-канал Mash.
Представительство РФ помогает всем, кто об этом просит. В консульство уже обратились граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и даже Палестины. Всем им, по мере возможности, помогут выехать из находящегося под бомбежками сектора Газа.
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