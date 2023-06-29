Свыше 5 тысяч семейных пар получили выплату к юбилею свадьбы

Министерство социального развития Московской области сообщает, что супружеские пары, ​отмечающие 50-летнюю годовщину свадьбы могут получить выплату, ​сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



«В этом году выплату к юбилею совместной жизни получили свыше 5 тысяч подмосковных супружеских пар, а общая сумма выплат составила 30 млн рублей. В годовщину совместной жизни 50 лет супруги получают выплату 5 тысяч рублей и каждые пять лет эта сумма увеличивается», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.



