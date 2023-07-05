Сын Берлускони заявил, что не собирается заниматься политикой

Фото: сайт Кремля
Директор крупнейшей итальянской частной медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони заявил, что не собирается быть политиком после кончины своего отца, бывшего премьера и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлусокни, передает итальянская газета «Corriere della Sera».
По информации «Corriere della Sera», 54-летний бизнесмен признался, что «с эмоциональной точки зрения» эта мысль к нему приходила, но для отказа от участия в политике у него есть несколько причин.
Берлускони-младший отмечает, что идти в политику без опыта — это неправильно. Также он не может покинуть пост директора Mediaset, так как «нельзя оставлять дела наполовину». Бизнесмен добавил, что не видит каких-либо чрезвычайных ситуаций в стране, так как правительство и «Вперед, Италия» могут гарантировать его стабильность.
Напомним, экс-премьер, сенатор Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни.
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Берлускони-младший отмечает, что идти в политику без опыта — это неправильно. Также он не может покинуть пост директора Mediaset, так как «нельзя оставлять дела наполовину». Бизнесмен добавил, что не видит каких-либо чрезвычайных ситуаций в стране, так как правительство и «Вперед, Италия» могут гарантировать его стабильность.
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Екатерина Коршунова