Сын президента США признал вину в налоговых правонарушениях

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Хантер Байден признал вину по двум налоговым нарушениям
Сын президента США Хантер Байден признался в двух налоговых нарушениях, сообщает РИА Новости.
По данным из письма минюста в суд штата Делавэр, Байден согласился признать свою вину в нарушениях, касающихся налоговой информации. Хантеру Байдену предъявлено несколько обвинений по делу «умышленной неуплаты налогов».
Отмечается, что Байдену также предъявлено обвинение по использованию запрещенных препаратов и владению пистолетом Colt.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков.
По данным из письма минюста в суд штата Делавэр, Байден согласился признать свою вину в нарушениях, касающихся налоговой информации. Хантеру Байдену предъявлено несколько обвинений по делу «умышленной неуплаты налогов».
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков.
Екатерина Коршунова