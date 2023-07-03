Сына Ефремова отключили от ИВЛ

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Выпавшего из окна сына Михаила Ефремова сняли с аппарата ИВЛ, в связи с улучшением состояния
Сын Михали Ефремова пришел в сознание, но рассказать о том, что с ним произошло, пока не в состоянии. Напомним, Николай Ефремов выпал из окна при неустановленных обстоятельствах, после чего был прооперирован.
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