Сжег паспорт, купил военный билет и вызвал SHAMANа на дуэль: что грозит задержанному певцу

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Блогер и певец Эдуард Шарлот, который прежде демонстративно сжег свой российский паспорт на камеру, вернулся в Россию. Вскоре после его прибытия в аэропорт Пулково, появилось видео, на котором видно, как артист идет в наручниках в сопровождении сотрудников полиции. Редакция «Радио 1» расскажет, за что задержали блогера и почему он вернулся в страну.
Шарлот сжег российский паспорт
Летом текущего года, находясь в Армении, блогер Шарлот записал видео, на котором демонстративно сжигает российский паспорт. Певец сопроводил деяние словами о том, что он намерен уехать в Киев и больше не считает себя русским. Однако отправиться на Украину певцу так и не удалось. Позже он сообщил, что кроме российского паспорта у него не было никаких документов.
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Певец Шарлот вернулся в Россию
О своем намерении вернуться в Россию блогер сообщил своим подписчикам в социальной сети. Шарлот обратился к поклонникам и попросил их помочь с деньгами, «чтобы хватило на билет».
«Я возвращаюсь в Россию. Я еду к себе домой, в родную страну. Мне понадобится поддержка. Пожалуйста, накиньте, чтобы хватило на билет», — заявил артист.
Кроме того, блогер обратился к певцу SHAMAN с требованием выйти на музыкальные соревнования, где последний должен доказать, что действительно является автором и композитором своих песен.
Шарлота задержала полиция в аэропорту
Накануне блогер Шарлот прибыл в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где его встретил наряд полиции. В сети появилось видео, где блогер идет в сопровождении правоохранителей в наручниках.
На Шарлота составили три административных протокола
На блогера было составлено три административных протокола. Шарлот понесет ответственность за порчу документа, удостоверяющего личность, мелкое хулиганство и дискредитацию ВС РФ, сообщает телеграм-канал Shot. Также рассматривается вопрос о привлечении певца к уголовной ответственности.
В поле зрения правоохранителей попал военный билет Шарлота, что вызвало подозрения в том, что он был получен законным путем. Оказалось, что блогер не может быть призван в армию по состоянию здоровья.
Шарлот извинился за сожжение паспорта
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале видео с извинениями Шарлота, сопроводив ролик надписью о том, что он «не совсем адекватно оценивает ситуацию». Задержанный певец объяснил сожжение российского паспорта тем, что владел недостоверной информацией о происходящем на Украине.
«Осечка в понимании происходящего. Был ошибочно помешан на ложной информации. Простите, больше так не буду», — заявил артист.
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Отец Шарлота отреагировал на его задержание
Отец задержанного блогера Шарлота заявил, что не поддерживает связь с сыном, сообщает портал Shot. По информации телеграм-канала, разногласия между родственниками произошли из-за политических взглядов певца. Отец Шарлота сообщил, что ждет развития ситуации, и если сыну будет необходима помощь, он будет думать, что предпринять.
Какое наказание грозит Шарлоту
В отношении музыканта могут возбудить уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы. Об этом сообщает Shot, со ссылкой на неназванные источники. Всему виной видеозапись, на которой Шарлот рвет и топчет георгиевскую ленту в виде буквы Z. Блогеру может грозить до трех лет заключения.
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