Сжег паспорт, купил военный билет и вызвал SHAMANа на дуэль: что грозит задержанному певцу

Блогер и певец Эдуард Шарлот, который прежде демонстративно сжег свой российский паспорт на камеру, вернулся в Россию. Вскоре после его прибытия в аэропорт Пулково, появилось видео, на котором видно, как артист идет в наручниках в сопровождении сотрудников полиции. Редакция «Радио 1» расскажет, за что задержали блогера и почему он вернулся в страну.