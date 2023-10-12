Сжегший Коран Журавель заявил Кадырову, что хочет принять ислам

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров опубликовал новый ролик с Никитой Журавелем, на котором последний заявляет, что хочет принять ислам. Видео размещено в Telegram-канале главы Чеченской Республики.
Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.
На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.
На новом опубликованном видео Журавель говорит главе Чечни, что собирается принять ислам, но Кадыров ему не верит. «Глаза куда-то не туда смотрят», заявляет чеченский лидер.
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Евгения Парфентьева