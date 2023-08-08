Т-90М «Прорыв»: как появился и почему стал самым любимым танком россиян

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Современная российская армия требует совершенствования своего вооружения, и одним из ярких примеров этого стремления становится танк Т-90М «Прорыв». Этот танк, разработанный на базе успешной модели Т-90, является гордостью российской военной техники и воплощением передовых технологий и инженерных решений. Его вклад в армию РФ оценивает и сам президент: 7 августа глава государства Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире и призвал увеличить долю производства боемашины.
История создания танка Т-90М«Прорыв» представляет собой продвинутую версию Т-90 «Владимир» – самого продаваемого танка 2000-х годов в мире. Варианты модернизации начали разрабатывать с 2004 года в рамках НИОКР «Прорыв-2». В результате инженеры Уральского конструкторского бюро приступили к разработке Т-90М «Прорыв» — танка, обладающего улучшенными характеристиками и модернизированными компонентами.
Работа по конструированию танка Т-90М «Объект 188М» стартовала в начале 2010-х годов. Однако впервые танк был представлен публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
Боевые характеристикиТ-90М «Прорыв» стал витриной передовых технологий российской бронетехники. Его постоянное развитие и улучшение повышает боеспособность армии и безопасность экипажа. Основной акцент в танке сделан на усовершенствованной бронезащите. В Т-90М использовали встроенную реактивную броню «Реликт», которая заменила предыдущую систему «Контакт-5». Это значительно повысило уровень защиты и снизило пробивную способность APFSDS-снарядов.
Т-90М вооружён новой пушкой 2А46М4, которая стала настоящим прорывом в огневой мощи. В сравнении с предыдущей версией, эта пушка имеет большую дальность стрельбы на 15-20%. Модернизированный танк также имеет мощный дизельный двигатель. На машине установлена автоматизированная система управления огнём «Калина» и дистанционно управляемый зенитный пулемёт «Корд-МТ».
Танк использует те же 125-мм боеприпасы, что и другие российские боевые машины. Также в арсенале Т-90М находятся противотанковые управляемые ракеты 9М119 «Рефлекс». Помимо этого, танк оснащён автоматом сопровождения цели. Этот программно-технический комплекс позволяет «захватить» танк или другую технику противника в прицеле и автоматически следить за ней, доворачивая башню в зависимости от движения цели. В результате наводчику-оператору уже не нужно самому непрерывно направлять летящую ракету – электроника делает это за него.
Одной из ключевых особенностей Т-90М является его автоматический зарядочный механизм. Зарядочный механизм карусельного типа хранит 22 патрона, что позволяет быстро заряжать орудие в бою, обеспечивая высокую скорострельность.
Т-90М также обладает способностью преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров, что делает его универсальным и готовым к выполнению разнообразных задач на поле боя.
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Екатерина Клепко