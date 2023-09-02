Таджикистан посчитал удовлетворительными итоги проверки жизни мигрантов в российских крупных городах

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил ему взять под личный контроль дело о драке с участием чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева в московском ТРЦ «Ривьера». Об этом он написал в своём Telegram-канале.