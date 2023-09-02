Таджикистан посчитал удовлетворительными итоги проверки жизни мигрантов в российских крупных городах

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Посольство Таджикистана в РФ подвело итоги проверки условий жизни мигрантов в российских мегаполисах. Об этом сообщает РБК. Инспекции по поручению таджикского лидера Эмомали Рахмона были проведены в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Москве и Санкт-Петербурге.
Целью поездки являлось «знакомство с условиями проживания и работы граждан Таджикистана в РФ». В целом представители таджикских властей остались довольны итогами проверки, расценив общение с диаспорой, как полезное и плодотворное.
В пресс-службе МИД РФ сообщили, что представители Таджикистана уведомили о своем визите официально и заблаговременно, как того требует дипломатическая практика.
Ранее глава думского комитета по региональной политике Михаил Матвеев рассказал, что на будущей неделе на рассмотрение нижней палаты парламента внесут законопроект о лишении мигрантов приобретенного российского гражданства в случае непостановки на воинский учет. Если условия не будут выполнены, дело будет заканчиваться «выдворением в страну, откуда такой «недогражданин» прибыл», сообщил Матвеев. Также депутат добавил, что в таком случае «лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта».
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В пресс-службе МИД РФ сообщили, что представители Таджикистана уведомили о своем визите официально и заблаговременно, как того требует дипломатическая практика.
«Трудовая миграция в Россию — это долгосрочная тенденция, которая носит взаимовыгодный характер. В этом контексте российскими профильными структурами обращается внимание <...> на необходимость проведения системной информационно-разъяснительной работы со своими общинами», — рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.Главное управление региональной безопасности Московской области вместе с Духовным управлением мусульман уже провели несколько семинаров по адаптации трудовых мигрантов в российское общество. В августе такие семинары провели в Чехове, Электростали и Подольске. Участие в них приняли более 200 человек, которым изложили подробную информацию о миграционном, трудовом и уголовном законодательстве, а также подчеркнули, что «для успешной интеграции в российское общество необходимо изучение русского языка».
Ранее глава думского комитета по региональной политике Михаил Матвеев рассказал, что на будущей неделе на рассмотрение нижней палаты парламента внесут законопроект о лишении мигрантов приобретенного российского гражданства в случае непостановки на воинский учет. Если условия не будут выполнены, дело будет заканчиваться «выдворением в страну, откуда такой «недогражданин» прибыл», сообщил Матвеев. Также депутат добавил, что в таком случае «лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта».
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Артем Путинцев