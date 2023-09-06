Такер Карлсон взял интервью у экс-любовника Барака Обамы

РИА Новости/Михаил Климентьев
Барак Обама стал первым в истории темнокожим президентом США в 2008 году. До этого, с 2005 по 2008 год он занимал пост сенатора от штата Иллинойс, а с 1997 по 2004 год был законодателем в этом же штате.
Интересный факт: в 2016 году Обама присвоил статус национального памятника известному гей-бару The Stonewall в Нью-Йорке.
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