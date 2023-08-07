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Талибан* будет бороться с магами и колдунами

07 августа 2023, 22:04

Фото: iStock/NatanaelGinting

Талибан (запрещенная в России террористическая организация) начнёт борьбу с магами, колдунам и практикующими обряды не по шариату.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного Акифа Мохаджера.

Сообщается, что из-за магов и колдунов в семьях начинаются проблемы, возникают конфликты между супругами, а также страдает бизнес от представителей тёмных сил. Мохаджер в том числе осудил ношение амулетов и различной символики для личного обогащения.


Ранее Акиф Мохаджер заявил, что запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги красоты обременяют семьи афганцев, а отдельные процедуры «противоречат шариату».

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#афганистан
#экстремизм
#семьи
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Ветеринар Шеляков дал советы, как помочь кошкам пережить жару
Врач Шеляков: в жару у кошек всегда должен быть доступ к воде в избыточном количестве
07 августа 2023, 21:30

Фото: iStock/Nils Jacobi

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что кошки крайне тяжело переносят жару, по этой причине в доме не должно быть закрытого пространства, чтобы животное смогло найти прохладное место. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Единственное, что все двери в комнаты, особенно в туалеты и ванные должны быть открыты, так как в силу технологических аспектов наших квартир, эти места самые холодные. Нужно следить, чтобы у животного всегда был доступ к воде в избыточном количестве», — приводит слова специалиста NEWS.ru.

Шеляков отметил, что не следует стричь кошек в жаркую погоду, так как их шерсть функционирует в качестве терморегулятора, исключение составляют колтуны. Из-за их появления терморегуляция животного падает.

Напомним, ранее эксперт-биохимик Мария Кулешова заявила, что вода из-под крана может содержать хлор, соли жесткости, вирусы, бактерии и другие загрязняющие вещества, поэтому её опасно пить домашним животным.

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#вода
#эксперт
#вирусы
#кошка
#животное
#дом
#жара
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Студия Lionsgate планирует экранизировать фильм по «Монополии»
07 августа 2023, 21:15

Фото: IStock/batuhan toker

Студия Lionsgate официально начала работать над фильмом по игре «Монополия».
Hypebeast пишет, что анонс проекта сделали сразу же после приобретения кинокомпании Entertainment One у разработчика настольных игр Hasbro, которому принадлежат «Монополия», «Подземелья и Драконы», «Трансформеры». Сделка по продаже обошлась Lionsgate в $500 млн.
 
«Монополию» не раз задумывали экранизировать. Среди кинематографистов, которые собирались это сделать, актёр и продюсер Кевин Харт, режиссер Ридли Скотт.
 
Настольная игра «Монополия» появилась в 1935 году. Игрокам нужно бросать два кубика, покупать и обменивать недвижимость, а также застраивать игровое поле домами и отелями. «Книга рекордов Гиннесса» признала «Монополию» одной из старейших настольных игр.
 
В марте 2023 года вышел фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров», который также сняли по мотивам настольной игры.

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#игра
#фильм
#кино
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В Верховной Раде Украины предложили учредить в стране День благодарения 22 октября
07 августа 2023, 20:56

Фото: iStock/alzay

На Украине дополнили перечень праздничных дней, назначив 22 октября Днем благодарения. Об этом говорится на сайте украинского парламента.
Отмечается, что инициативу предложил депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. По его мнению, такой праздник может «поднять благодарность на общенациональный уровень».

Законопроект об учреждении этого праздника уже зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Напомним, ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия. Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий.

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#всу
#ракеты
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Агрессивные крабы могут лишить Италию лидерства в одной из сфер
07 августа 2023, 20:53

Фото:istockphoto/okfoto

Итальянское правительство выделило 2,9 млн евро на борьбу с синими крабами, чья активность грозит лишить Италию мирового лидерства среди производителей моллюсков.
Reuters пишет, что срочную помощь пообещал министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида.
 
Особо агрессивный вид крабов, который появился из Западной Атлантики, слишком быстро размножается и охотиться в итальянских лагунах на моллюсков. Это грозит проблемами итальянским аквафермерам. Эксперты пока не могут объяснений, с чем связана такая активность крабов.
 
Деньги выделят рыболовецким кооперативам и аквафермерам, чтобы организовать крупномасштабную рыболовную кампанию. В данный момент каждый день в стране вылавливают до 12 тонн крабов, но это мало влияет на популяцию.

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#италия
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Умер режиссёр «Экзорциста» Уильям Фридкин
07 августа 2023, 20:15

Фото: iStock/jorgeantonio

87-летний постановщик умер в своём доме в Лос-Анджелесе.
Новость подтвердила супруга режиссёра Шерри Лэнсинг и друзья семьи, пишет DTF. 

Уильям Фридкин является одним из главных американских режиссёров 70-х годов, и наряду с Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой считается ключевой фигурой движения «Новый Голливуд».

Режиссёр родился в Чикаго в 1935 году. Кино начал снимать в подростковом возрасте. 

Наиболее известные работы Фридкина — «Французский связной».За этот фильм режиссёр был удостоен премии «Оскар» в 1972 году. Также в его фильмографии знаковое место занимает хоррор «Экзорцист» («Изгоняющий дьявола»), ставший самой кассовой картиной Фридкина.

Также Уильям Фридкин снял пять документальных картин.

Последним фильмом режиссёра стал «Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“» с Кифером Сазерлендом в главной роли. Это первая художественная картина, снятая режиссёром, за 12 лет. Премьера ожидалась на Венецианском кинофестивале в сентябре этого года. 

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#кино
#режиссёр
#смерть
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Минкультуры РФ просят снять маркировку «18+» с некоторых фильмов, чтобы показать детям
07 августа 2023, 19:15

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что авторы нового учебника по истории для 10-11-х классов просят Минкульт снять маркировку «18+» с некоторых фильмов.
В числе картин, которые хотят показать детям, «Поднятая целина», «Тихий Дон» и другие, пишет ТАСС.
 
«Не от этого надо ограждать наших школьников, точно не от этих фильмов», — сказал Владимир Мединский.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что события российской истории в новых учебниках истории будут представлены в сопоставлении с тем, что происходило в мире.

Новые учебники по Истории с главой про СВО для российских школьников будут готовы к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Он также отметил, что в новых книгах по дисциплине История России, будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах.

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#учебник
#история
#школа
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Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
07 августа 2023, 19:14

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

7, 8 и 9 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области с 4 по 6 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В понедельник, 7 августа на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности.

Во вторник, 8 августа на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

В среду, 9 августа на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Сергиево-Посадском и Московском учебно-опытном лесничестве — II класс, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#лесные пожары
#комлесхоз мо
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Метеоролог Позднякова: Жара в России продлится недолго
07 августа 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/AaronAmat

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что аномальная жара в России продлится не долго, и уже завтра, 8 августа, температура начнёт снижение.
«Погода будет меняться, атмосферное давление будет понижаться постепенно, антициклон будет отступать, поэтому у нас уже завтра будут собираться кратковременные дожди. А поскольку погода станет более облачной, максимальная температура завтра уже не так велика — в Москве +27…+29°C», — поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

Она добавила, что уже к концу этой недели в центральной части России сохранится неустойчивая погода. При этом, специалист подчеркнула, что не смотря на понижение температуры воздуха погода будет комфортной.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что вся европейская территория России находится в природных аномалиях, в частности, в двух областях страны наблюдается сильное повышение над нормой температуры.

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#жара
#погода
#температура
#атмосферное давление
#прогноз
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В Подмосковье будет запущена новая услуга по переустройству и перепланировке помещений
07 августа 2023, 18:54

Фото: istockphoto / simpson

Управление Росреестра по Московской области совместно с Правительством Московской области начали разрабатывать проект по реализации услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» на региональном портале госуслуг.

Под перепланировкой понимается изменение помещения, которое необходимо вносить в техпаспорт квартиры, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Необходимость внесения изменений в технический паспорт обусловлена п. 2 ст. 25 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Также, данные об изменениях жилого помещения необходимо внести в ЕГРН.

Для упрощения процедуры внесения изменений специалисты разработали блок-схему электронного сервиса по загрузке технического плана помещения. Загрузив новую техническую документацию, заявителю будет выдана обновлённая выписка из ЕГРН. 

«Управлением проводится системная работа в рамках цифровой трансформации, с целью улучшения качества предоставления государственных услуг Росреестра на территории региона», — рассказала начальник отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области Ольга Козлова.

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