Талибан* будет бороться с магами и колдунами

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Сообщается, что из-за магов и колдунов в семьях начинаются проблемы, возникают конфликты между супругами, а также страдает бизнес от представителей тёмных сил. Мохаджер в том числе осудил ношение амулетов и различной символики для личного обогащения.
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