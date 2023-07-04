Талибан* запретил в Афганистане салоны красоты

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Талибы* запретили в Афганистане салоны красоты. Они должны будут закрыться в течение месяца. Об этом сообщает Bild.
Представитель Министерства добродетели и нравов Мохаммад Сидик Акиф Махаджар подтвердил информацию, отметив, что салонам красоты дали месяц для завершения всех дел. После этого они должны быть закрыты.
Отмечается, что многие афганские женщины могли заработать деньги в заведениях красоты и кормить свои семьи. Многие мужчины в Афганистане сейчас являются безработными.
Напомним, что женщинам в Афганистане талибы* запретили получать высшее образование, также им нельзя посещать многие общественные места. Также афганским женщинам недоступно большинство видов работы.
*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России
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Отмечается, что многие афганские женщины могли заработать деньги в заведениях красоты и кормить свои семьи. Многие мужчины в Афганистане сейчас являются безработными.
*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России
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Элина Позднякова