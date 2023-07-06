Талибы* объяснили, почему запретили салоны красоты в Афганистане

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Пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер заявил, что запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги красоты обременяют семьи афганцев, а отдельные процедуры «противоречат шариату». Об этом сообщает Khaama Press.
Напомним, 4 июля стало известно, что Талибы* запретили в Афганистане салоны красоты. Они должны будут закрыться в течение месяца.
*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России
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Екатерина Коршунова