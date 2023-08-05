Таможенники Самары передали более 3,3 тысячи пар кроссовок участникам СВО

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Сотрудники Самарской таможни передали более 3,3 тысячи пар кроссовок на нужды специальной военной операции. Ранее обувь была ввезена на территорию России из Казахстана без необходимых сопроводительных документов и обязательной маркировки.
В сообщении ФТС также отмечается, что процесс передачи партии кроссовок проходит при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
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Александр Бойцов