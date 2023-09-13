Автобусы и мотоциклы с российскими номерами смогут въезжать в Эстонию

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Таможенная служба Эстонии заявила, введенный запрет не касается автобусов и мотоциклов с российскими номерами. Данные средства передвижения смогут въезжать в Эстонию.
Напомним, что Эстония ввела запрет на въезд машин с номерами РФ, независимо от конечного пункта поездки — сама Эстония или Европейский союз. Запрет связан с новыми рекомендациями Еврокомиссии по применению санкций. ЕС наложили запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилях, так как это может расцениваться как импорт.
Сейчас обсуждается вопрос об уже находящихся автомобилях в Эстонии и дальнейших действий с ними.
В пояснении Еврокомиссии указано, что запрет также касается телефонов, ноутбуков, одежды, средств гигиены и прочих личных вещей.
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Алина Юрчак