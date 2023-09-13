Автобусы и мотоциклы с российскими номерами смогут въезжать в Эстонию

Правительство России приняло решение увеличить минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15 до 20%. Новые правила вступили в силу с 13 сентября. Однако эксперты рынка недвижимости уверены, что никак не отразится на спросе и ценах жилья. Подробнее — в материале «Радио 1».