Танцор из Каширы стал лауреатом фестиваля детского творчества «Добрая Волна»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Финал и гала-концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» проходил в Казани.
Почти 100 победителей отборочных туров из разных регионов России приехали в Казань, чтобы принять участие в мероприятиях фестиваля., а всего участников соревнований было порядка 1,5 тысяч, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
По итогам отбора профессиональное жюри выбрало 99 победителей, среди которых воспитанник студии спортивных танцев «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок» Артём Рыжов.
На гала-концерте Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» выступили артисты российской эстрады: Игорь Крутой, Лариса Долина, Дима Билан, Сосо Павлиашвили и другие.
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По итогам отбора профессиональное жюри выбрало 99 победителей, среди которых воспитанник студии спортивных танцев «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок» Артём Рыжов.
На гала-концерте Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» выступили артисты российской эстрады: Игорь Крутой, Лариса Долина, Дима Билан, Сосо Павлиашвили и другие.
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Алиса Сергиенко