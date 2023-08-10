Таролог Нефертари опровергла миф о разбитом зеркале

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«Если дома постоянные скандалы, негативная атмосфера, то и удивляться нечего, если в один момент зеркало без механических повреждений разлетается на мелкие кусочки», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Нефертари.
А астролог и биоэнерготерапевт Галина Янко перечислила женские имена, которые чаще других добиваются успехов в карьере. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отнесла к таким именам такие, как Наталья, Кристина, Ирина, Мария, Анна, Елизавета, Светлана. Она добавила, что женщины с такими именами часто источают уверенность в себе и привлекают внимание.
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