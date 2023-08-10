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Таролог Нефертари опровергла миф о разбитом зеркале

10 августа 2023, 13:44

Фото: istockphoto.com/fcscafeine

Таролог Анна Нефертари заявила, что представление о том, что разбившееся зеркало может сулить в будущем проблемы, является мифом, поскольку оно само по себе не является их причиной.
Она объяснила, что зеркало может накапливать негативную энергию и напряжение, и как раз по этой причине может лопнуть или разбиться, либо по причине неаккуратности самого человека.

«Если дома постоянные скандалы, негативная атмосфера, то и удивляться нечего, если в один момент зеркало без механических повреждений разлетается на мелкие кусочки», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Нефертари.


При этом, она предупредила, что смотреться и далее использовать повреждённое зеркало не стоит, его надо выбросить, завернув в чёрную ткань и закопав подальше от дома.

А астролог и биоэнерготерапевт Галина Янко перечислила женские имена, которые чаще других добиваются успехов в карьере. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отнесла к таким именам такие, как Наталья, Кристина, Ирина, Мария, Анна, Елизавета, Светлана. Она добавила, что женщины с такими именами часто источают уверенность в себе и привлекают внимание.

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#имена
#женщины
#астролог
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До конца года в Химках достроят 80 проблемных объектов
10 августа 2023, 14:32

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Главное управление государственного строительного надзора Московской области проводит регулярный контроль строительства жилых домов, включенных в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), по которым принято решение о завершении строительства.

В городском округе Химки специалисты строят 72 дома в составе жилого комплекса «Белый Город» в деревне Николо-Черкизово, которые с 2021 года достраивает ГК «Инград», а также 8 домов в составе ЖК «Митино Дальнее», строительство которых ведется с помощью Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.

Ведомство сообщает, что строительные работы в отношении всех многоквартирных домов будут завершены до конца текущего года. 

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#дома
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Минпросвещения предложило зачислять в школы детей погибших в СВО без очереди
10 августа 2023, 14:16

Фото: iStock/Drazen Zigic

Министерство просвещения РФ предложило зачислять в школы детей погибших участников СВО, в том числе сотрудников Росгвардии, без очереди. Об этом говорится в документе, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что получить право на зачисление в школу без очереди можно будет и в том случае, если участник спецоперации погиб из-за увечья или заболевания, которое было получено в зоне СВО. Такое право распространяется и на усыновленных, а также находящихся под опекой или попечительством детей.

По данным ведомства, если приказ примут, то он будет действовать до 1 марта 2026 года.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич подписал указ о том, что обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области на Украине. Сообщается, что эвакуация затронет 37 населенных пунктов, которые приближены к зоне боевых действий.

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#ученики
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Стало известно, сколько россиян хотят пересесть на электромобиль
Опрос: Каждый третий россиянин пересел бы на электромобиль уже сейчас
10 августа 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/coffeekai

Аналитики «Ренессанс страхования» и «Авито Авто» провели опрос и установили, что 31% россиян изъявили желание пересесть на электромобиль уже сейчас.
Большая часть из них возрастом в возрасте 18-24 лет.

Как передаёт RT, причинами такого желания респондентов стали экологичность (49%), низкая стоимость зарядки (48%), безопасность авто на электричестве (34%).

При этом, наиболее надёжными после обновления под электромобиль опрошенные назвали японские (60%), немецкие (49%) и корейские (29%) машины.

В опросе поучаствовали 10 тыс. жителей российских городов-миллионников в возрасте от 18 лет.

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#электромобили
#опрос
#россияне
#общество
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С начала августа в лесах Подмосковья ликвидировали еще 100 навалов мусора
10 августа 2023, 12:52

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

В подмосковных лесах ликвидировано 100 мусорных навала с начала августа. Этой работой занимались сотрудники Комлесхоза, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Всего же с 10 апреля уже ликвидировано 433 навала общим объемом 9621,5 куб. м», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Лидерами по устранению мусорных навалов стали: Можайск, Щёлково, Серпухов, Ступино и Электрогорск. По сей день не приступили к работам по устранению мусора муниципалитеты: Волоколамск, Коломна и Долгопроудный.

Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 40 городских округах. На уборку мусора в этом году муниципалитетам выделяются средства из бюджета. 

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Демограф Крупнов раскрыл, сколько в России нищих семей с детьми
Демограф Крупнов заявил, что 57% многодетных семей в России находятся за чертой бедности
10 августа 2023, 12:44

Фото: IStock/Elena Gromova

Четырёхдневную рабочую неделю предложили установить для родителей, у которых трое и более детей. Зарплату при этом планируют сохранить в полном размере.
Председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью «Радио 1» инициативу оценил. Однако он добавил, что для решения демографических проблем нужно создать культ многодетности в стране. Но пока это невозможно.
«Единственный способ нам прекратить вымирание — это создать культ многодетности в стране. Многодетные семьи нужно сделать экономической и социально-статусной элитой нашей страны, имеющие все преференции и льготы. Но у нас 57 процентов многодетных семей находятся за чертой бедности. Получается каждый ребёнок – это билет в нищету. У нас не стимулируется фундаментально поездка на отдых для многодетных семей, мы делаем неподъёмным этот отдых», — сказал демограф.
Юрий Крупнов предложил также ввести отдельные гранты для многодетных семей, в которых воспитывается больше пяти детей.
«Нужно платить по 50-80 тысяч рублей от количества детей автоматически. Даже не обсуждая ничего. Только тогда мы не вымрем», — заключил эксперт. 
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#льготы
#семьи
#многодетные семьи
#бедность
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Депутат Нилов объяснил отказ от сокращенного рабочего дня
10 августа 2023, 12:20

Фото:istockphoto/fizkes

Глава комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что сокращение рабочего дня в России приведёт к коллапсу рабочего рынка.
NEWS.ru приводит комментарий депутата:
 
«Подобная инициатива приведет к коллапсу рабочего рынка, что приведет к инфляции», — рассказал Ярослав Нилов.
В пример он привёл двух рабочих: один добирается на работу 15 минут, а другой едет 3 часа на электричке. Нилов предположил, что работодатель, вероятно, возьмёт к себе в штат первого, а это уже можно считать «трудовой дискриминацией».
 
Нилов заметил, что можно присмотреться к удаленному формату работы, который достаточно хорошо проявил себя во время пандемии коронавируса.

Ранее в Госдуме предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Предполагается, что зарплату при этом сокращать не будут.

Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что инициатива имеет негативные последствия. В разговоре с «Радио 1» он рассказал, что многодетных матерей в этом случае перестанут брать на работу, так как работодателю такие сотрудники будут невыгодны.

«Их просто перестанут брать на работу. Чтобы эта инициатива сработала, государство должно за этих многодетных матерей доплачивать. Работодатель, принимая на работу многодетную мать, должен получать от государства налоговые льготы, например, не платить подоходный налог или социальные страховые взносы в уменьшенном размере. То есть ему должны доплачивать неотработанное время», — сказал Алексей Зубец.
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#работа
#карьера
#рабочие места
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Президент Абхазии Бжания обратился в больницу во время визита в Россию
10 августа 2023, 12:07

Фото: istockphoto/humonia

Президента Абхазии Аслана Бжанию обследуют в одной из клиник Москвы.
Пресс-служба политика сообщает, что во время рабочего визита в Москву  Бжания обратился в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.
 
Сообщается, что него диагностировано обострение мочекаменной болезни, но угрозы жизни нет.

Ранее руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская заявила, что в 2023 году отдых в трехзвездочной гостинице Абхазии будет стоить дороже, чем в пятизвездочном отеле Египта.

«В Абхазии для двоих взрослых и ребенка если брать комфортный вариант, который ближе к четырем звездам, это уже 280 тыс. рублей. А раньше можно было отдохнуть за 120–150 тыс. рублей», — приводит слова Ржевской NEWS.ru.
По словам Ржевской, Абхазия стала одним из наиболее дорогих направлений, поэтому туда достаточно легко приобрести путевки.

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#госпитализация
#больница
#президент
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Дорожники начали ремонт дороги к Павловскому Посаду
10 августа 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Павловском Посаде приступили к ремонту участка дороги «Кузнецы —Павловский Посад» от Горьковского шоссе до моста через реку Клязьму вблизи микрорайона Автомобилист.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что работы по ремонту дорожного покрытия в Павловском Посаде проводятся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Реализация ремонта этого участка дороги улучшит комфортную транспортную доступность для порядка 15 тысяч водителей автотранспорта.

Этот дорожный участок связывает Павловский Посад с р.п. Большие Дворы, многочисленным деревнями и СНТ и трассами М-12 и М-7 «Волга». 

На сегодняшний день дорожники начали фрезеровку дорожного полотна. Работы проводятся в ночное время суток. После проведения всех подготовительных работ, специалисты проложат новый асфальт протяжённостью 7,5 километров. В рамках рентных работ также укрепят обочины и нанесут разметку.

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#павловский посад
#волга
#дороги
#шоссе
#дворы
#снт
#дорога
#специалисты
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Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
10 августа 2023, 11:30

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Специалисты Комлесхоза сообщают, что 10, 11 и 12 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области за 9 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В четверг, 10 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Истринском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности, в Луховицком, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.

В пятницу, 11 августа на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Ногинском и Подольском лесничествах — IV класс, Егорьевском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс.

В субботу, 12 августа на большей части подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Ногинском и Подольском лесничествах — IV класс, Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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