ТАСС: 90 процентов электронных сигарет в России сейчас находятся в нелегальном поле

Фото: Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости
«Никотинсодержащая продукция — это электронные сигареты, которые в большом количестве находятся в нелегальном поле, фактически это больше 90%. <...> сейчас этот вопрос решен, в декабре будет окончательно розница без маркировки закрыта», — заявил он в ходе очередной сессии ПМЭФ-2023 под названием «Борьба с контрафактом как общее дело всей страны».
Ранее главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с «Радио 1» рассказал, что в обществе формируется устойчивая положительная тенденция – переход от обычных сигарет на системы нагревания табака. Он также отметил, что пока в обществе сохраняется тревожность, ожидать значительного снижения потребления никотина не стоит, так как он является самым доступным средством борьбы со стрессом.