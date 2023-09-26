ТАСС: Депутаты Госдумы хотят предоставить студентам бесплатный проезд

Депутаты фракции ЛДПР отправили на рассмотрение российского правительства законопроект, благодаря которому студенты техникумов, колледжей и вузов РФ могут получить возможность ездить на общественном транспорте бесплатно. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас единых льгот на проезд для студентов очной формы обучения на федеральном уровне не существует. Каждый регион России самостоятельно устанавливает скидки на проезд для студентов, а где-то их вообще нет. Теперь, в случае одобрения законопроекта уже с 1 января 2024 года будут установлены равные условия проезда на всей территории РФ.
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