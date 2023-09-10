ТАСС: Двум независимым наблюдателям в Геленджике вручили повестки в армию

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Два наблюдателя получили в Геленджике повестки в военкомат на избирательных участках, так как ранее молодые люди уклонились от явки для уточнения своих персональных данных. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления города-курорта со ссылкой на военного комиссара Геленджика Сергея Козлова.
«Один из них отказался получить повестку. Вторая повестка была вручена отцу состоящего на воинском учете. В результате оба не явились, в связи с чем сегодня было уточнено место их нахождения, и повестки прибыть в военкомат вручили лично», —сообщили геленджикские власти.Ранее о выдаче повесток в военкомат сообщил в cвоём Telegram-канале депутат краснодарской думы, секретарь областного комитета КПРФ Александр Сафронов. Он рассказал, что «выборные жулики» приходили на избирательные участки и вручали повестки наблюдателям, чтобы напугать их и посеять панику.
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