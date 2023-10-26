ТАСС: Иностранцы смогут вставать на миграционный учёт через «Госуслуги»

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Иностранные граждане с 26 октября смогут встать на миграционный учет в России в электронной форме, с использованием портала госуслуг. Соответствующая норма предусмотрена законом «О гражданстве Российской Федерации», вступающем в силу уже в этот четверг.
Основные изменения закона коснулись оснований приобретения российского гражданства и общих условий приема в гражданство Российской Федерации, упрощенного получения российского гражданства, признания гражданином Российской Федерации, полномочий Президента Российской Федерации и федеральных органов власти.
Был расширен перечень оснований, благодаря которым можно получить гражданство, например, в результате выбора гражданства РФ при изменении государственной границы.
Для приема в гражданство новым законом из общих требований исключается необходимость подтверждения законного источника средств к существованию. Стоит отметить, что иностранные инвесторы и индивидуальные предприниматели лишись возможности в упрощенном виде получить гражданство РФ.
Также появилась статья о паспорте Российской Федерации, отменяется статус носителя русского языка и вводится новое понятие «множественное гражданство», которое подразумевает наличие у граждан России гражданства (подданства) иностранного государства, с которым РФ не заключен международный договор о двойном гражданстве.
Ранее депутат Госдумы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв заявил, что мигранты, переехавшие на постоянное место жительства в Россию и подавшие документы на получение гражданства, ещё до получения паспорта РФ должны будут пройти службу в армии.
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Был расширен перечень оснований, благодаря которым можно получить гражданство, например, в результате выбора гражданства РФ при изменении государственной границы.
Также появилась статья о паспорте Российской Федерации, отменяется статус носителя русского языка и вводится новое понятие «множественное гражданство», которое подразумевает наличие у граждан России гражданства (подданства) иностранного государства, с которым РФ не заключен международный договор о двойном гражданстве.
Ранее депутат Госдумы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв заявил, что мигранты, переехавшие на постоянное место жительства в Россию и подавшие документы на получение гражданства, ещё до получения паспорта РФ должны будут пройти службу в армии.
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Артем Путинцев