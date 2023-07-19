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ТАСС: Президент банка «Югра» отправлен в СИЗО

19 июля 2023, 00:11

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов отправлен в СИЗО из-за воспрепятствования производству по делу о растрате более 23 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы
«Мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Нефедова <...> изменена на заключение под стражу, срок которой установлен на три месяца, то есть до 30 сентября 2023 года», — сказала представитель суда.

Помимо Нефедова, под следствием находятся экс-владелец «Югры» Алексей Хотин, председатель правления Дмитрий Шиляев, а также директор московского филиала банка Нина Чернова.


Еще в 2017 году Центробанк отозвал у «Югры» лицензию, сейчас банк находится на стадии банкротства. Это стало крупнейшим страховым случаем, в результате которого Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения более чем 217 тысячам вкладчиков.

Ранее тот же самый Замоскворецкий суд изъял более 192 миллиардов рублей с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина в пользу государства по делу об уклонении от уплаты налогов. Следствие подозревает его в наличии «схемных операций по предоставлению банком кредитов <...> в интересах Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций».

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#суды
#банк «Югра»
#СИЗО
#Алексей Нефедов
#растрата
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Выявлять незаконную торговлю в Подмосковье будут 3 тыс камер с искусственным интеллектом
18 июля 2023, 22:48

Фото: ГУРБ МО

К проекту по внедрению искусственного интеллекта для выявления несанкционированной торговли в Подмосковье планируют подключить около 3 тыс камер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрод.
«В выявлении незаконной торговли с помощью искусственного интеллекта уже задействовано 517 камер. Планируется увеличение их количества до 3 тыс», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе.  
С помощью новой технологии уже выявлено более 400 точек стихийной торговли. Для продажи товаров использовали газоны, тротуары, заборы и автомобили.
«Искусственный интеллект обучают искать на видеокадрах атрибуты, которые можно классифицировать как маркеры. Нейронная сеть уже обучена выявлять точки такой торговли с точностью в 98,5%», – пояснил Филимонов.  
Пилотный проект по созданию модели ИИ для обнаружения несанкционированной уличной торговли стартовал в феврале 2023. Модель искусственного интеллекта подключают к камерам системы «Безопасный регион». 
 
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#Георгий Филимонов
#Минсельхозпрод МО
#ИИ
#искусственный интеллект
#камеры
#незаконная торговля
#Московская область
#Подмосковье
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Тренер из Дубны получила сертификат на жильё по социальной ипотеке
18 июля 2023, 22:17

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Тренер по лёгкой атлетике спортшколы «Дубна» Надежда Возвышаева получила сертификат для приобретения собственного жилья по программе социальной ипотеки. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«На днях Надежда Андреевна узнала, что ее заявка отобрана среди множества других. Надежда Возвышаева более девяти лет тренирует юных спортсменов наукограда и пять последних лет работает в спортивной школе «Дубна». Её любовь к детям и настойчивый характер позволяют добиваться тренерских высот», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Среди её учеников – призёры первенства Московской области, Кубка Подмосковья и других спортивных соревнований. Ребята завоёвывают награды в тройном прыжке и беге.

Тихомиров напомнил, что с 2016 года в Подмосковье помогают специалистам из разных сфер деятельности покупать квартиры программе губернатора региона Андрея Воробьёва «Социальная ипотека». Её суть – в том, что специалист получает сертификат и следующие 10 лет гасит проценты по ипотечному кредиту. Остальную сумму помогает выплатить регион. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Максим Тихомиров
#Дубна
#жильё
#тренер
#лёгкая атлетика
#социальная ипотека
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Гендиректором «дочки» Danone в России стал глава минсельхоза Чечни
18 июля 2023, 21:45

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора «Данон» Россия.
Соответствующая информация размещена в базе СПАРКС.

По имеющимся сведениям, должность генерального директора компании занял Якуб Закриев. Отмечается, что 16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы холдинга Danone перешли под временное управление Росимущества. 

Накануне, стало известно об уходе компании Reckitt Benckiser с российского рынка. ​Представители организации опровергли информацию о том, что они продолжат свою деятельность на территории ​РФ и сообщили, что корпорация продает предприятия. 

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#Россия
#компания Данон
#Чечня
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Работу Керченской паромной переправы временно приостановили
18 июля 2023, 21:44

Фото: iStock/Natalia Garmasheva

Работа Керченской паромной переправы приостановлена до 5:00 среды, 19 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС по республике Крым.
Отмечается, что Керченская паромная переправа не будет работать с 21:00 вторника, 18 июля до 5:00 среды, 19 июля.

Причина остановки работы переправы при этом не называется.

Напомним, по данным Росморречфлота, с начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны было переведено паромами 192 868 пассажиров, 155 219 единиц автотранспорта и 20 189 железнодорожных вагонов. Всего было выполнено 4 667 рейсов. Большинство автомобилей, перевезённые благодаря переправе, — грузовые, которые в первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости.

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#Керченская паромная переправа
#МЧС
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Темпы строительства жилых домов в Дубне соответствуют графику
18 июля 2023, 21:42

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров проверил все основные стройплощадки города, где возводят жилые дома. Всего сейчас строят пять домов на 770 квартир.
«Темпы хорошие, отставаний по графику и дорожным картам нет. Дом на улице Программистов на 140 квартир почти готов к сдаче. Застройщик обещает в ближайшее время завершить благоустройство территории, чтобы в конце августа – начале сентября жильцы получили ключи от квартир», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Возведение конструктива дома напротив завершится через два месяца, сдать объект запланировано через год. Продажа квартир еще не стартовала.

На улице Тверской в двух домах – 16-этажном на 106 квартир и переменной этажности на 208 – работы ведут на уровне шестого этажа. Через месяц приступят к облицовке фасадов.

В доме у моста на проспекте Боголюбова монолитные работы выполняют на первом – третьем этажах. 

Тихомиров отметил чистоту, порядок и достаточную укомплектованность кадрами на всех стройплощадках.  

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#Максим Тихомиров
#Дубна
#строительство
#жилые дома
#Московская область
#Подмосковье
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Спортивную зону у школы в Дубне обустроят к началу учебного года
18 июля 2023, 20:58

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

В Дубне по губернаторскому проекту «Открытый стадион» обустраивают спортивную зону школы №9, сообщил врип главы городского округа Максим Тихомиров.
«Синтетическое покрытие для футбольного поля заказали за Уралом. Производитель, фирма из Екатеринбурга, взяла на себя и доставку, и укладку. А пока ведутся подготовительные работы», – написал Тихомирова в своём телеграм-канале.
Уже установлены бордюры, прокладывается ливневая канализация, утрамбован песок. Далее будет уложен искусственный газон. Затем оборудуют беговую дорожку и сектор для прыжков.   По оценке Тихомирова, график работ соблюдается, и к началу нового учебного года у школьников будет новое место для занятий физкультурой и тренировок. Во внеурочное время пользоваться стадионом смогут все желающие.
 
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#Максим Тихомиров
#Дубна
#школа
#Открытый стадион
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Владелец бренда Durex опроверг слухи о намерении остаться в России
18 июля 2023, 20:55

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Британская компания-производитель Reckitt Benckiser опровергла свое намерение сохранить российский бизнес.
По словам представителя организации, компания продолжает процесс выхода из российского рынка. Об этом пишет издание РИА Новости.

В корпорации уточнили, что в настоящее время осуществляется фаза продажи предприятий. Reckitt Benckiser является владельцем таких популярных брендов, как Durex, Contex, Strepsils, Vanish и других.

О том, что британский производитель передумать уходить с рынка и намерен остаться в России сообщил телеграмм-канал Baza, со ссылкой на неназванный источник. Представитель корпорации опроверг соответствующую информацию и заверил, что компания прекращает деятельность в России.  

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#рынок
#производитель. британская компания
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Оперштаб сообщил об отсутствии пробки на Крымский мост со стороны Керчи
18 июля 2023, 20:41

Фото: iStock/MaYcaL

Пробки на Крымский мост со стороны Керчи нет, со стороны Кубани въезда ждут более 800 автомобилей. Об этом пишут в телеграм-канале Оперштаб Республика Крым.
Отмечается, что со стороны Тамани время ожидания в очереди составляет более двух часов.

Напомним, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. На некоторое время пострадавшая Ангелина потеряла память и не могла вспомнить имена своих близких. 18 июля ей рассказали о том, что она потеряла обоих родителей во время теракта на Крымском мосту.

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#Крымский мост
#пробка
#теракт
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Спуски к воде на Комсомольской набережной Дубны реконструируют до Дня города
18 июля 2023, 20:37

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Реконструкция «треугольников» и спусков к воде на Комсомольской набережной Дубны завершится до Дня города. Это пообещала подрядная организация, сообщил врип главы городского округа Максим Тихомиров.
«Чтобы привести в порядок оставшиеся «уголки», подготовили проект, произвели необходимые расчёты и выделили дополнительные средства на благоустройство. В этом сезоне оформим шесть смотровых площадок. Обшивкой будет лиственница, пропитанная влагозащитным составом», – написал Тихомирова в своём телеграм-канале.  
Он добавил, что разрушенные ступени одной из двух лестниц пришлось демонтировать и заменить новыми, из современных композитных материалов. Второй спуск отреставрирован. Тихомиров пообещал отремонтировать и ротонду. 
 
Ранее «Радио 1» сообщало, что в этом году Дубне исполняется 67 лет. Жителей и гостей 21 и 22 июля будет ждать праздничная программа.

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#Максим Тихомиров
#Дубна
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#День города
#Московская область
#Подмосковье
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