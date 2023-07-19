ТАСС: Президент банка «Югра» отправлен в СИЗО

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Президент банка «Югра» Алексей Нефедов отправлен в СИЗО из-за воспрепятствования производству по делу о растрате более 23 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы
«Мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Нефедова <...> изменена на заключение под стражу, срок которой установлен на три месяца, то есть до 30 сентября 2023 года», — сказала представитель суда.Помимо Нефедова, под следствием находятся экс-владелец «Югры» Алексей Хотин, председатель правления Дмитрий Шиляев, а также директор московского филиала банка Нина Чернова.
Ранее тот же самый Замоскворецкий суд изъял более 192 миллиардов рублей с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина в пользу государства по делу об уклонении от уплаты налогов. Следствие подозревает его в наличии «схемных операций по предоставлению банком кредитов <...> в интересах Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций».
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