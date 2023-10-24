ТАСС: В Ульяновске демонтировали знак Чулпан Хаматовой с местной «Аллеи звёзд»

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В Ульяновске с местной «Аллеи звёзд» демонтировали знак покинувшей Россию народной артистки Чулпан Хаматовой, сообщает ТАСС. Место плиты с именем актрисы, критиковавшей спецоперацию на Украине, на тротуаре заложили свежей плиткой.
Как объяснила замминистра искусства и культурной политики, директор департамента культурной политики Ульяновской области Алёна Корчагина, звезда была демонтирована «в связи с обращениями местных жителей».
Звезда Хаматовой появилась в Ульяновске в 2018 году в рамках кинофестиваля «От всей души».
Народная артистка РФ Чулпан Хаматова, звезда таких фильмов, как «Доктор Лиза», «Гибель империи», «Дети Арбата» и других, покинула Россию в 2022 году и сейчас живёт в Латвии. Артистка неоднократно выступала с критикой СВО.
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Звезда Хаматовой появилась в Ульяновске в 2018 году в рамках кинофестиваля «От всей души».
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Артем Путинцев