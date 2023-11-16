ТАСС: внук Шарля де Голля планирует получить российское гражданство

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Внук основателя Пятой Французской республики, бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля планирует получить российское гражданство. Об этом Пьер де Голль рассказал ТАСС во время Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге.
Он сообщил, что для него было бы большой честью стать гражданином Российской Федерации.
По словам де Голля, Россия предоставляет много возможностей, поэтому получение гражданства позволит воспользоваться ими.
Также внук французского политика подчеркнул, что ценит и любит русскую культуру, интеллект и дух.
С 16 по 18 ноября проходит IX Санкт-Петербургский международный культурный форум – Форум объединённых культур. Отмечается, что это первое такое мероприятие за три года. Организаторами выступили правительство РФ, Минкульт РФ и правительство Санкт-Петербурга.
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По словам де Голля, Россия предоставляет много возможностей, поэтому получение гражданства позволит воспользоваться ими.
С 16 по 18 ноября проходит IX Санкт-Петербургский международный культурный форум – Форум объединённых культур. Отмечается, что это первое такое мероприятие за три года. Организаторами выступили правительство РФ, Минкульт РФ и правительство Санкт-Петербурга.
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Анастасия Чинкова