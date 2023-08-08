ТАСС: Военные медики извлекли кусок гвоздя из сердца раненого военного

Медики Западного военного округа (ЗВО) извлекли кусок гвоздя из сердца военнослужащего, получившего ранение в ходе специальной военной операции. Об этом 8 августа пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В одном из эвакуационных госпиталей <...> военные врачи Западного военного округа экстренно спасли нетранспортабельного раненого военнослужащего. Из сердца <...> оперативно извлекли поражающий элемент от украинского игольчатого боеприпаса», — рассказали в военном ведомстве.





Позже один из медиков рассказал журналистам, что это был кусок гвоздя, который в результате взрыва попал в грудь российского бойца, повредил левое легкое и, в конце концов, воткнулся в правую легочную артерию. Также выяснилось, что у раненого был пневмоторакс, ранение бедра и перелом кости.



