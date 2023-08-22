ТАСС: Японское правительство приняло решение начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

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Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с атомной электростанции «Фукусима-1» начнётся уже 24 августа. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море», — отметил Кисида.В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.
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