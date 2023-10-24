«Тебе конец»: Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости держать страну в центре внимания мировой общественности. Об этом пишет РИА Новости.
«Единственное, к чему Украине нужно подготовиться — это к капитуляции, Россию нельзя победить», — выразил своё мнение пользователь с ником GabeZZOZZ.
«Украине конец, как и тебе», — добавил AlrightMyLovely.
«Сдавайся! Я больше не хочу платить за твои проблемы. Твоё правительство коррумпировано до мозга костей, а нам не нужны такие ужасные правительства», — подчеркнул TheRealJC100.
«Кто-нибудь, привяжите эту крысу к столбу», — высказался twistedcuck.
«Европейские страны почти забыли о вас. Сейчас в центре внимания находится палестино-израильский конфликт», — резюмировал Poppy845156.
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«Украине конец, как и тебе», — добавил AlrightMyLovely.
«Кто-нибудь, привяжите эту крысу к столбу», — высказался twistedcuck.
«Европейские страны почти забыли о вас. Сейчас в центре внимания находится палестино-израильский конфликт», — резюмировал Poppy845156.
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Диана Аванесян