Техасские учёные случайно открыли новое свойство металла

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Учёные из Техасского университета открыли возможность металлов к самовосстановлению. Результаты исследования приводит журнал Nature.
В будущем будет проведён ещё ряд исследований для подтверждения открытия. Если металл действительно способен возвращаться в первоначальное состояние, эта находка поможет продлевать срок службы металлических конструкций, таких как мосты, самолёты, двигатели и т.д.
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