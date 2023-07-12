Техэксперт Зотов: Технологический прорыв изменит науку и медицину

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«Это наука о жизни, медицина, современные технологии визуализации процессов, происходящих внутри организма, становятся настолько мощными, что готовы превентивно лечить заболевания. Далее, это коснется эволюционной биологии, улучшения генотипа человека», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.
Кроме того, технологический прорыв повлияет и на аутентификацию личности каждого человека, когда камеры и различные гаджеты смогут распознавать людей. Такой процесс, считает эксперт, вопреки распространённому мнению ведёт не к ограничениям свобод людей, а наоборот, к их расширению.
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