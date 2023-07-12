Радио1
Главная / Новости / Общество/ Техэксперт Зотов: Технологический прорыв изменит науку и медицину

Техэксперт Зотов: Технологический прорыв изменит науку и медицину

12 июля 2023, 19:16

Фото: istockphoto.com/Guillaume

Кандидат технических наук Андрей Зотов заявил, что технологический прорыв и искусственный интеллект затронут не только инновации, но и коснуться повседневной жизни общества, оказав влияние главным образом на медицину, науку и генную инженерию.

«Это наука о жизни, медицина, современные технологии визуализации процессов, происходящих внутри организма, становятся настолько мощными, что готовы превентивно лечить заболевания. Далее, это коснется эволюционной биологии, улучшения генотипа человека», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Кроме того, технологический прорыв повлияет и на аутентификацию личности каждого человека, когда камеры и различные гаджеты смогут распознавать людей. Такой процесс, считает эксперт, вопреки распространённому мнению ведёт не к ограничениям свобод людей, а наоборот, к их расширению.

Читайте также:

В Подмосковье школьные обеды будет проверять искусственный интеллект

В Подмосковье нейросеть совершенствует навыки борьбы с незаконной торговлей

Аналитик Муртазин заявил о необходимости регулирования нейросетей
#технологии
#общество
#искусственный интеллект
Читайте нас в
Школа в Мытищах на 1,1 тыс мест будет готова к 1 сентября 2024 года
12 июля 2023, 18:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Школу на 1,1 тыс мест в мытищинском микрорайоне 25А введут в эксплуатацию к 1 сентября будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сдать школу планируем к 1 сентября 2024 года. Оборудуем светлые классы с интерактивными досками, актовый и спортивный залы, пищеблок и комфортную столовую. Особое внимание уделим подбору педагогического коллектива», – отметила глава муниципалитета Юлия Купецкая.
Она добавила, что подрядчик держит высокий темп работы, чтобы уложиться в срок. Площадь новой школы составит около 21 тыс кв м.
 
Читайте также: 

Студенты Чеховского техникума помогут обустроить городскую школу

Подмосковные строители восстанавливают в Донбассе более 160 школ

В Химках в ближайшие годы откроют ещё шесть школ и 15 детсадов

 

#Юлия Купецкая
#Мытищи
#школа
#строительство
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Ирина Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с Нотариальной палатой региона
12 июля 2023, 18:07

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и Президент Московской областной Нотариальной Палаты Наталья Лобачева подписали соглашение о взаимодействии.

Подписанное соглашение поможет повысить уровень защиты и законных интересов граждан Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Наша партнерская деятельность будет заключаться и в разъяснении действующего законодательства в области прав и свобод граждан, в выработке предложений по предупреждению и устранению причин и условий, способствующих нарушению прав граждан на территории Московской области, в том числе о необходимости внесения изменений в законодательство», — рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

Подмосковный обмудсмен также сообщила, что соглашение подразумевает проведение совместных мероприятий, которые будут восстанавливать нарушенные права граждан Московской области. 

Читайте также:

Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла с лекарствами беженцам из Донбасса.

Подмосковный омбудсмен рассказала старшеклассникам о правах и обязанностях гражданина.

Подмосковный омбудсмен помогла бойцу СВО восстановить право на единовременную выплату.
#Ирина Фаевская
#подмосковный омбудсмен
#права человека
#Наталья Лобачева
Читайте нас в
Педагогов Подмосковья приглашают на программу повышения квалификации по современной генетике
12 июля 2023, 17:57

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Подмосковные педагоги могут повысить свою квалификацию «Сириуса» по программе «Современная генетика и генетические технологии».

Стартовала регистрация в программе повышения квалификации для педагогов по направлению «Современная генетика и генетические технологии», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Заявки для участия в конкурсном отборе на программу принимаются до 4 августа 2023 года на сайте. 

К участию в программе приглашаются не более 40 педагогов.

Программа повышения квалификации ориентирована на подготовку специалистов, в том числе учителей биологии в школах, обладающих знаниями и практическими навыками, необходимыми для понимания и использования генетических технологий, в частности для корректного преподавания раздела генетики в школах. Педагогов будет ждать знакомство с генной инженерией и генетическими технологиями, формирование навыков экспериментальной работы с биологическими объектами и материалами, решение задач олимпиад всероссийского и международного уровней.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

Читайте также:

В РФ пройдет Всероссийский конкурс историй успеха «Моя новая вершина».

Подмосковных школьников приглашают принять участие в образовательной программе «Код будущего».

Президентский фонд культурных инициатив проведет патриотический конкурс.
#Педагог
#Подмосковье
#наставник
#повышение квалификации
#современная генетика
Читайте нас в
Решение о реставрации или консервации «Троицы» примут в Центре Грабаря
12 июля 2023, 17:56

Фото: Istockphoto / OlyaSolodenko

Решение о реставрации или консервации иконы кисти Андрея Рублёва «Троица» примет расширенный совет после оценки состояния образа. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря.
«Помещение для иконы в здании центра оборудуют газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны. Специальная климатическая система обеспечит для «Троицы» необходимый температурно-влажностный режим», – сказали в пресс-службе центра.
Ранее в РПЦ сообщили о передаче иконы «Троица» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, расположенной в подмосковном Сергиевом Посаде. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после подписания договора назвал передачу образа «историческим событием».

Церемония передачи иконы состоялась в рамках договора, который был утверждён 12 июля. Тогда Третьяковская галерея передала «Троицу» Русской православной церкви.

Читайте также: 

РПЦ: Икона «Троица» передана в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлено на месяц

В РПЦ подтвердили перемещение иконы «Троица» в храм Христа Спасителя
 

#Московская область
#Подмосковье
#религия
#икона Троица
#Андрей Рублёв
#культура
#Троице-Сергиева лавра
#РПЦ
#патриарх Кирилл
Читайте нас в
В Пулково идут работы по переводу на отечественное обеспечение
12 июля 2023, 17:55

Фото: istockphoto.com/Sitikka

Петербургский аэропорт Пулково к 2025 году, кол времени вступления закона о запрете зарубежных программ в аэропортах, полностью переведут на отечественное оборудование, соответствующие работы уже ведутся.
«Нужно создавать собственные разработки, и потенциал у нас есть. Наши айтишники занимают передовые места в мире. Надо создавать условия, чтобы они работали здесь и зарабатывали не меньше, чем за рубежом. Тогда наладят и наше производство. И я уверен, что скоро все будут тянуться в Россию за новыми технологиями», – сказал в беседе с «Петербургским дневником» замгенерального директора, главный операционный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Андрей Дробович.

А до этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что в Подмосковье в этом году будет запущено 11 проектов импортозамещения в сельском хозяйстве.

Читайте также:

В Дубне начнут производить оборудование для метро и РЖД

Воробьёв: Подмосковье запустит в 2023 году 11 проектов импортозамещения в АПК

Более 180 млн рублей выделят на компьютеры для здравоохранения в Подмосковье
#аэропорт
#самолёт
#технологии
#оборудование
#Пулково
Читайте нас в
Карьерный консультант Савченко: Лучшее время для поиска новой работы – начало весны и осени
12 июля 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/mapo

Карьерный консультант онлайн-школы программирования Екатерина Савченко заявила, что самым лучшим временем для поиска новой работы является начало весны и осени, так как на рынке труда больше всего вакансий.
Однако и конкуренция на место в это время также выше, отметила эксперт.

«Периодами «затишья» на рынке являются декабрь и январь. Декабрь – период в конце года, когда HR-директора закрывают планы и бюджеты, а также погружены в подготовку и проведение корпоративов. В январе все медленно возвращаются в рабочие процессы», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Савченко.

Она добавила, что при отсутствии критичной ситуации увольняться с прежнего места работы не стоит в декабре, поскольку это может повлиять на выплату ежегодного бонуса.

Читайте также:

Эксперты «Авито. Работа» выяснили, сколько личного времени россияне тратят на решение рабочих вопросов

Россиян все больше интересует частичная занятость

Бурильщики и токари стали самыми высокооплачиваемыми профессиями этого лета
#работа
#общество
#вакансии
#рекомендации
Читайте нас в
Руководители Семейных центров Подмосковья побывали на Всероссийском съезде
12 июля 2023, 17:38

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Руководители Семейных центров Московской области посетили Всероссийский Съезд руководителей организаций, в которых проживают дети-сироты и обменялись опытом с коллегами.

Всероссийский Съезд руководителей Семейных центров проходил в Уфе. В нем приняли участие представители четырех Семейных центров, находящихся в Подмосковье, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На Съезде собрались представители социальных организаций из 81 региона страны. 

В рамках встречи, руководители и представители Семейных центров обсудили актуальные вопросы наставничества, поделились опытом и эффективными практиками решения вопросов, а также поговорили о подготовке и дальнейшем сопровождении выпускников организаций для детей-сирот.

В этом году директора подмосковных Семейных центров «Непоседы» и «Семья и дом» — Наталья Курышова и Ольга Бунак стали модераторами секций и поделились опытом работы Семейных Центров как учреждений нового типа, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства. 

Читайте также:

Глава Дмитрова посетил семейный центр помощи семье и детям.

В Подмосковье откроют новые микрореабилитационные центры на дому.

Вице-премьер РФ Голикова рассказала, что в российских детдомах сократилось число воспитанников.
#Всероссийский Съезд
#дети-сироты
#Семейный центр
#Подмосковье
#обмен опытом
Читайте нас в
В Керчи прошла церемония приёма малого ракетного корабля «Циклон»
12 июля 2023, 17:36

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В Минобороны сообщили, что на Судостроительном заводе в Керчи прошла торжественная церемония приёма в состав ВМФ РФ малого ракетного корабля «Циклон».
«Сегодня в городе Керчь, на Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы, состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъёма на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова», – рассказали в ведомстве.

Адмирал Евменов на церемонии сообщил, что корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет выполнять свои задачи в составе отрядов и группировок флота.  

В Минобороны отметили, что «Циклон» стал первым за 25 лет военным кораблём, который прошёл полный цикл строительства и комплекс испытаний. Кроме того, это первый корабль, вооружённый морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». 

Читайте также:

ВМФ России получит новейшие фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий»

В состав ВМФ РФ примут атомную подлодку «Белгород»

Новые российские фрегаты вооружат «Цирконами»
#ВМФ
#корабль
Читайте нас в
Под Коломной заметили редких лебедей-кликунов
12 июля 2023, 17:35

Фото: Минэкологии МО / Е. Горинов

В Коломне уже несколько дней здесь замечают редких лебедей-кликунов. Птиц наблюдали на территории заказника «Осенка» на прудах Коломенского рыбхоза, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Этот вид занесён в Красную книгу региона как находящийся на грани исчезновения. Ещё недавно этот вид регистрировался только на пролёте, и только с 2006 года пара кликунов свила гнездо в Лотошине на прудах местного рыбхоза. С тех пор такое наблюдалось только в этой локации. Если кликуны начнут гнездиться и в Коломне, это станет прекрасной новостью для орнитологов и всех любителей природы», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
В заказнике «Осенка» отмечается большое видовое разнообразие пернатых. Там отмечены краснокнижные серая утка, шилохвость, большой улит, турухтан, скопа, орлан-белохвост и кулик-сорока. Все эти виды занесены в Красную книгу России.

Читайте также: 

Четырех детенышей краснокнижных нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

В Подмосковье за одну ночь в ДТП попали четыре диких животных

Россиян предупредили об опасности приближаться к воронам
 

#Тихон Фирсов
#Минэкологии МО
#Красная книга
#птицы
#заказник
#Коломна
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников