Технический сбой подсчётов результатов ЕГЭ в Московской области устранили

Фото: Минобразования МО
Результаты ЕГЭ по русскому языку стали известны 13 июня. Некоторые школьники по техническим причинам получили низкие баллы. Так, за сочинение были выставлены нули. Не были засчитаны и некоторые ответы тестовой части.
«Мы получаем обращения выпускников. Некорректные результаты были выставлены из-за технического сбоя. Он коснулся всего 2,8 тыс выпускников из более чем 35 тыс сдававших и сейчас уже устранён», – сообщили в министерстве.Там добавили, что верные результаты уже загружают в личные кабинеты выпускников, в ближайшее время они смогут узнать их. Апелляции будут принимать до 19 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье названы первые стобалльники по ЕГЭ.