Технолицей в Истре откроют досрочно – ко Дню знаний

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса для хранения одежды в Раменском городском округе.

Застройщиком выступил АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», инвестиции которого составили 3,5 млрд рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Площадь объекта — более 55 тысяч кв. метров. В складском комплексе планируется хранение спецодежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для предприятий энергетической, нефтяной, газовой, угольной, химической, нефтехимической промышленности и др. Реализация проекта позволила создать в округе 350 новых рабочих мест.

Группа компаний «Восток-Сервис» основана в 1992 году и специализируется на разработке, производстве и реализации спецодежды и средств индивидуальной защиты. Ассортимент поставляемых товаров — более 12000 наименований.

Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.



Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.



Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.



Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.



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