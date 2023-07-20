Технолицей в Истре откроют досрочно – ко Дню знаний

Фото: пресс-служба губернатора и правительства
«Учиться в этой школе будет весьма сложно, но интересно. Важно, чтобы ребята хотели сюда приходить. Я думаю, что у нас это получится. Для одарённых детей учёба будет бесплатной. Сначала строим кампусы для преподавателей. Наша задача – пригласить сюда лучших. Специалисты из восьми стран уже подписали контракты», – сказал Воробьёв.Он добавил, что это будет школа полного дня, поэтому там организуют дополнительные занятия спортом, творчеством, робототехникой, программированием.
«Сейчас в детсаду завершаем работы по инженерным системам, отделку, установку дверей и наличников. Осталось около 5%, до конца месяца всё сделаем. В школе заканчиваем фасадные и отделочные работы, установку витражей в атриуме, остекление внутренних перегородок и монтаж инженерных систем. Проводим благоустройство, озеленение, делаем освещение. К 1 сентября всё будет готово», – пообещал представитель подрядчика Виталий Кутиян.Учиться в новом образовательном кластере на базе лицея смогут талантливые ребята со всей страны.
В Подмосковье уже работают два образовательных кластера. В естественно-научном на базе Физтеха в новом учебном году появится детский технопарк на 1 тыс посетителей. Там оборудуют лаборатории для занятий по физике, химии и биологии, введут кампус на 200 учащихся.
В гуманитарном кластере на базе Гимназии им. Е.М. Примакова в прошлом году построили четыре кампуса на 90 человек каждый и стадион.
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