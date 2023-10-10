Технологический этап рекультивации полигона ТБО «Ядрово» полностью завершён

Фото: МинЖКХ МО
В городском округе Волоколамск полностью завершился технологический этап рекультивации бывшего полигона твёрдых бытовых отходов «Ядрово». Работы под руководством МинЖКХ Московской области проводят специалисты подведомственной организации ГКУ МО «МОС АВС», сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас продолжаются благоустройство и устройство системы отведения поверхностных стоков. Также на полигоне идёт монтаж системы дегазации для дополнительного сбора свалочного газа. До конца года, согласно плану, все работы будут завершены. Экологическая обстановка, по подсчётам министерства, улучшится для 18 тыс жителей.
В ведомстве отметили, что процесс рекультивации проходит под строгим контролем Общественного совета, в который входят жители Волоколамска.
Свалка впервые появилась в 1979 году. 30 лет на неё свозили мусор из окрестных населенных пунктов. В 2008-м на месте свалки был создан крупный полигон твёрдых бытовых отходов «Ядрово». Позже его включили в федеральный проект «Чистая страна». Цель проекта – очистить страну от мусора и свалок, которые накапливались последние полвека.
Полигон был закрыт в конце 2020 года и с этого времени не принимал отходы. Начались работ по рекультивации.
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В ведомстве отметили, что процесс рекультивации проходит под строгим контролем Общественного совета, в который входят жители Волоколамска.
Полигон был закрыт в конце 2020 года и с этого времени не принимал отходы. Начались работ по рекультивации.
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Лора Луганская