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Техспециалист Клеменко объяснил, почему блогинг нельзя приравнивать к экономической деятельности

Техспециалист Клеменко: Не весь блогинг – экономическая деятельность
10 августа 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/Galina Zhigalova

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, советник президента по интернету Герман Клименко заявил, что не весь блогинг является экономической деятельностью или относится к бизнесу, поэтому приравнивать на законодательном уровне эту деятельность к таким понятиям не следует.

«Это не единый бизнес, рекламный бизнес только у тех, кто этим занимается, это меньшинство из общей массы. С юридической точки зрения если мы заводим ИП, должно быть в ОКВЭДах прописано, какой деятельностью мы занимаемся. Если добавить в ОКВЭД, что есть такой бизнес –блогинг, на котором люди могут зарабатывать, то они должны проходить по тем цифрам, по которым проходят сейчас блогер-рекламы», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клеменко.

А вот адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявляла, что признание ведения блога экономической деятельностью нормально, поскольку в этом процессе иногда участвует огромная команда, которая получает прибыль.

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#бизнес
#блогер
#общество
#экономика
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Шеф-повар Пушков рассказал о главных проблемах российских ресторанов
10 августа 2023, 19:04

Фото:istockphoto/Mikhail Spaskov

Шеф-повар ресторана Casa Limone Александр Пушков, по прозвищу Рэмбо, раскрыл проблемы, существующие в ресторанах России.
В интервью изданию «Страсти» победитель «Адской кухни» Александр Пушков рассказал, что в России практически нет хорошей итальянской кухни и правильной подачи блюд.
 
«Хотя ресторанов итальянской кухни в России много, но повара готовят блюда неправильно, в гости банально не знают, какими они должны быть», - считает Пушков.
Также, по словам шефа, многие его коллеги из России подают небольшие блюда в больших тарелках, но данная практика должна быть оправдана.
 
«Если вы приходите в обычный ресторан, а вам приносят маленькие блюда в огромных тарелках - не ходите больше туда», - заявил  Александр Пушков.
Ранее сообщалось, что в России вырастут цены в общепите из-за дефицита официантов. Летом 2023 год на рынке общепита возник существенный дефицит кадров. Нехватку персонала ощутили предприятия и сервисы по поиску работы. При этом год назад тенденция была противоположной.

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#рестораны
#кафе
#шеф-повар
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Подмосковные строители отремонтируют в Мариуполе 164 фасада
10 августа 2023, 18:46

Фото: МинЖКХ МО

Строители из Московской области приступили к активной фазе ремонта фасадов многоквартирных домов в Мариуполе. За Фондом капремонта закреплено 164 фасада, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
В работах задействованы около 700 рабочих. Ориентировочный срок их завершения работ – III квартал нынешнего года.
 
Всего Фонд капитального ремонта Московской области восстанавливает в Мариуполе 520 объектов. Это пункты временного размещения граждан, многоквартирные дома, школы, детсады, дома престарелых, общественные территории.
 
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#минжкх мо
#московская область
#подмосковье
#строители
#капремонт
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Профессор Гриненко: Россия сможет перейти на четырёхдневку не раньше, чем через 5 лет
10 августа 2023, 18:35

Фото: istockphoto.com/industryview

Профессор кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Тамара Гриненко выразила мнение о том, что сокращение рабочего времени – это естественный процесс, но наша страна к таким мерам будет готова не ранее, чем через 5 лет.
«Технологически мы к этому не готовы. Наши работодатели однозначно будут снижать уровень зарплаты. В таком случае нужно будет закреплять все эти нормы по доходам в законодательстве. Ну и к тому же такие сферы, как отдых и развлечения тоже требуют своего развития, если мы хотим переходить на четырёхдневку», – прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Гриненко.

А директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что инициатива имеет негативные последствия. В разговоре с «Радио 1» он рассказал, что многодетных матерей в этом случае перестанут брать на работу, так как работодателю такие сотрудники будут невыгодны.

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#работа
#неделя
#общество
#труд
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Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали более 1 тыс. дефектов покрытия
10 августа 2023, 18:07

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 1 тысячи дефектов дорожного покрытия.

На муниципальной сети отремонтировали около 570 ям, а на региональной — больше 470, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Ступино — почти 102 ямы, Щёлково — 82 ямы, Домодедово и Серпухов — по 64, а также Одинцово — 53 и другие.
Более 60 дефектов дорожного покрытия устранили на региональных дорогах Домодедова, Серпухова, Пущина, Протвина, Чехова, Подольска, Ступина и Ленинского округа. 

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#ямы
#дорожные службы
#ямочный ремонт
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Невзорова* оштрафовали на 20 тыс. рублей за разжигание ненависти
Суд оштрафовал Невзорова* на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти
10 августа 2023, 18:02

Фото: iStock/Zolnierek

Согласно решению Приморского суда Санкт-Петербурга, журналист Александр Невзоров* обязан выплатить штраф по делу о разжигании ненависти.
Прежде, прокуратура Санкт-Петербурга инициировала проведение проверки в отношении журналиста, в связи с его публичными высказываниями относительно российского президента. Он также критиковал некоторых военнослужащих и российских актеров.  

Невзоров* допустил ряд высказываний в ходе интервью белорусскому радио. Речь журналиста заинтересовала представителей прокуратуры, которая отправила материал на проверку. После проведения экспертизы видеоматериала, было установлено, что журналист допустил оскорбление достоинства россиян и граждан Беларуси.

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#журналист
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#рф
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День ВВС России: какого числа, история и традиции праздника
В России 12 августа отметят день Военно-воздушных сил России
10 августа 2023, 18:00

Фото: IStock/Pavel Byrkin

День Военно-воздушных сил России – это особый праздник, посвящённый памяти и службе в воздушных войсках страны. В этот принято чтить память всех причастных к ВВС, проводить показательные выступления в небе. Подробнее о том, какого числа отмечают День ВВС в России, как этот праздник зародился, и что принято делать в этот день, — в материале «Радио 1».

Когда отмечается День ВВС в России 

Ежегодно День Военно-воздушных сил в России отмечают 12 августа. В 2023 году он выпадает на выходной день – субботу. Однако сами торжества сдвигают на несколько дней позже. Дело в том, что в третье воскресенье августа отмечают День воздушного флота РФ, поэтому часто эти даты сливаются.

История праздника: как зародился День Военно-воздушных сил в России 

Дата празднования Дня ВВС была выбрана неслучайно. Дело в том. Что именно 12 августа 1912 года император Николай II издал указ, согласно которому в стране должны были сформировать штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.

Конечно, с того дня многое изменилось. Периодически менялась и дата праздника. Так, в 1924 году по решению Михаила Фрунзе празднование дня военно-воздушного флота было перенесено на 14 июля. А в 1933 году уже Иосиф Сталин перенёс дату празднования на 18 августа. В это же время День ВВС в Советском Союзе получил статус государственного праздника. На это повлияли успехи в развитии авиационной промышленности молодого советского государства.

Вернуться к 12 августа российские лётчики смогли лишь 12 августа, когда президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».
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Традиции праздника: что делают в день ВВС

Празднование Дня ВВС России сопровождается различными традициями и мероприятиями, которые подчёркивают важность военно-воздушной службы и её вклад в общую оборону страны.

Так, в некоторых городах России проводятся парады и демонстрации, на которых представляется военная авиация, техника и лётные экипажи. Россияне могут собственными глазами увидеть в действии современную технику и профессионализм военных лётчиков.

Не менее важной частью празднования является церемония возложения цветов к мемориалам и памятникам павших лётчиков. Таким способом все причастные к этой профессии выражают уважение и чтят память тех, кто отдал свои жизни в служении стране.

В некоторых случаях авиабазы ВВС могут пригласить граждан на открытые дни, где можно ознакомиться с военной техникой, узнать больше о повседневной жизни лётчиков и пилотов.

Приметы лётчиков 

1. Нельзя фотографироваться у самолёта перед вылетом. Считается, что в этом случае кто-нибудь из экипажа может не вернуться назад. Не рекомендуется также фотографировать и салон самолёта – полёт может выйти неудачным.
 
2. Лётчики не любят число 13. Если номер борта оканчивается на число 13, то экипаж на может отказаться летать. Также 13 числа отменяют полёты.

3. Считается также, что нельзя грызть семечки и мусорить перед винтами.

4. На борту воздушного транспортного средства строго-настрого запрещается свистеть – удача «вылетит». Также летчик ни в коем случае не должен ругать свою машину, а то она «отомстит».

5. Военные пилоты также верят, что нельзя класть фуражку козырьком вниз – только вверх тульей. Вниз козырьком кладут фуражку погибшего пилота.

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#история
#военные
#лётчик
#традиции
#авиация
#пилоты
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Колокольцев сообщил о критической нехватке личного состава в МВД
10 августа 2023, 17:55

Фото: сайт Кремля

Дефицит кадров в органах внутренних дел достиг критического уровня.
Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев, когда представлял новое руководство личному составу управлений по Магаданской области и Севастополю.  

«Я прекрасно понимаю: некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим», —заметил Владимир Колокольцев.  
По данным Колокольцева, только за прошлый месяц из органов внутренних дел уволились 5 тысяч сотрудников.  При этом в таких условиях сотрудники МВД обязаны сделать всё, чтобы минимизировать риски и гарантировать населению защиту.
 
С января 2023 года президент России Владимир Путин указом увеличил предельную численность сотрудников МВД. Штат расширили на 27 тысяч человек и превысил 922 тысяч человек. До момента подписания документа численность сотрудников достигала 894,9 тысяч человек.  Также в документе сказано, что в январе 2025 года численность сотрудников МВД должна превысить 938 тысяч человек.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в СВО принимают участие 15 тысяч полицейских

По его словам, большинство правоохранителей отличились в зоне проведения СВО и получили государственные и ведомственные награды. Сообщается, что полицейские задействованы в оперативно-служебной работе, выявлении диверсантов и их задержании. Глава ведомства также сообщил, что силами сотрудников полиции было изъято существенное количество оружия и боеприпасов, в ходе задержания диверсантов и их пособников.

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#мвд
#полиция
#полицейские
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Экс-сотрудник ГИБДД, причастный к убийству Дугиной, признал вину
Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал свою вину в причастности к убийству Дугиной
10 августа 2023, 17:47

Фото: iStock/AMilkin

В настоящее время, суд рассматривает ходатайство о продлении ареста обвиняемому, который признал вину в убийстве Дарьи Дугиной. Об этом сообщает телеграмм-канал Readovka.
Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал свою вину в причастности к убийству Дарьи Дугиной. Следствие установило, что бывший сотрудник правоохранительных органов, помогал собирать данные о журналистке и передавал их организаторам убийства.

После признания обвиняемого, сторона государственного обвинения сообщила, что расследование уголовного дела завершено. 

Суд устанавливает срок, на который арест Рыбину будет продлен до вынесения окончательного ​обвинения. 

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#суд
#гибдд
#арест
#данные
#следствие
#расследование
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В Подмосковье более 10 тысяч инвалидов работают на квотируемых рабочих местах
10 августа 2023, 17:46

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

На сегодняшний день количество квотируемых рабочих мест для инвалидов составляет 14 тысяч, из них около 4 тысяч свободны.

«В Подмосковье более 40 тысяч работающих инвалидов, из них 10 тысяч работает на квотируемых рабочих местах. Сейчас у нас есть новый социальный механизм — это возможность заключать соглашения с другими организациями. В регионе работодатели начинают активно пользоваться этой возможностью», — сообщила министр социального развития Людмила Болатаева.

Лидерами по исполнению квот стали работодатели муниципалитетов: Егорьевск, Жуковский, Орехово-Зуево. 

Посмотреть актуальные вакансии можно на портале. Необходимо установить фильтр «Вакансии, подходящие для инвалидов».

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Подмосковье ищет медработников