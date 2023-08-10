Техспециалист Клеменко объяснил, почему блогинг нельзя приравнивать к экономической деятельности

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«Это не единый бизнес, рекламный бизнес только у тех, кто этим занимается, это меньшинство из общей массы. С юридической точки зрения если мы заводим ИП, должно быть в ОКВЭДах прописано, какой деятельностью мы занимаемся. Если добавить в ОКВЭД, что есть такой бизнес –блогинг, на котором люди могут зарабатывать, то они должны проходить по тем цифрам, по которым проходят сейчас блогер-рекламы», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клеменко.
А вот адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявляла, что признание ведения блога экономической деятельностью нормально, поскольку в этом процессе иногда участвует огромная команда, которая получает прибыль.
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