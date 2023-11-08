«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам

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Каждый человек ежедневно сталкивается с определенным набором стресс-факторов. Однако, если поменять приносящую несчастье работу и пересесть с вечно ломающегося автомобиля на новый вполне себе реально, то вот избавиться от всех грубых и невоспитанных людей – просто не возможно физически.
Как определить настоящего хама и дать ему отпор – рассказала корреспонденту «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос.
По словам специалиста, в первую очередь необходимо научиться отличать действительно хамское поведение от простой агрессии, которая может быть направлена не на вас.
Она также напомнила, что одна из главных отличительных особенностей хамов – это яркое, демонстративное поведение. Человек намеренно хочет показать вам, как он едок и саркастичен.
Психолог объяснила, что если человек слишком уж сильно чувствителен к жестикуляции и мимике, то он запросто может наткнуться на подмену понятий и повесить на человека клеймо хама, когда он совсем этого не заслуживает.
Эксперт дала несколько вариантов поведения для тех, кто столкнулся с настоящим хамством.
Этот вариант подходит людям со стабильной психикой и здоровыми личными границами. Иными словами, тем, кто спокойно умеет говорить людям твердое «нет».
Так может попробовать избавиться от хама человек, который очень тонко переживает всё происходящее и не готов столкнуться с волной негатива, исходящей от оппонента, но и честно отказаться от разговора сил у него не хватает.
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По словам специалиста, в первую очередь необходимо научиться отличать действительно хамское поведение от простой агрессии, которая может быть направлена не на вас.
«Стоит отметить, что хамство – тип поведения, который отмечается грубым, наглым, едким способом общения», - отметила психолог.
Она также напомнила, что одна из главных отличительных особенностей хамов – это яркое, демонстративное поведение. Человек намеренно хочет показать вам, как он едок и саркастичен.
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«Есть люди очень ранимые, для которых текст без смайликов – уже хамство. Им тяжело читать и слышать неприветливую речь. Допустим, говорит человек без улыбки – и это тоже будет казаться хамством», - подчеркнула Кардиакос.
Психолог объяснила, что если человек слишком уж сильно чувствителен к жестикуляции и мимике, то он запросто может наткнуться на подмену понятий и повесить на человека клеймо хама, когда он совсем этого не заслуживает.
Эксперт дала несколько вариантов поведения для тех, кто столкнулся с настоящим хамством.
«Это может быть возвращение наблюдения – «Я сейчас вижу, что ты мне хамишь, я не готова отвечать в подобной форме», - посоветовала специалист.
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Этот вариант подходит людям со стабильной психикой и здоровыми личными границами. Иными словами, тем, кто спокойно умеет говорить людям твердое «нет».
«Если вы очень ранимый человек, то здесь может помочь максимальная дистанция – замолчать и ретироваться, или сказать – «продолжим позже». Минимум слов – максимум расстояния», - объяснила Кардиакос.
Так может попробовать избавиться от хама человек, который очень тонко переживает всё происходящее и не готов столкнуться с волной негатива, исходящей от оппонента, но и честно отказаться от разговора сил у него не хватает.
«Переучить хама может только тот, кто его воспитал», - в завершении подчеркнула психолог.
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Евгения Парфентьева