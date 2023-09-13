Тела «внеземных существ» представили на заседании Конгресса Мексики

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Анализ ДНК в Автономном национальном университете Мексики подтвердил, что трупам более тысячи лет. Журналист-уфолог также утверждает, что 30% состава их ДНК имеет неизвестное происхождение. На рентгеновских снимках, показанных членам мексиканского парламента, внутри одного тела видно что-то, напоминающее яйца, а в другом — импланты из редких металлов наподобие кадмия и осмия.
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