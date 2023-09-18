Телефонные мошенники добрались до родительских чатов

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В Банке России предупредили, что это новая уловка телефонных мошенников. Они могут присылать ссылки на фейковые копии известных маркетплейсов, где предлагается купить необходимые для учёбы товары. В итоге у пользователей списываются деньги с карты, а товары, конечно же, не доставляются. Также мошенники могут напрямую выпрашивать деньги от имени одного из родителей или учителей.
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