Телефонные аферисты разработали новую мошенническую схему

Фото: iStock/artoleshko
Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров рассказал, что вербовка происходит по четырём направлениям: деньги, идеология, эгоизм и угрозы. Считается, что больше всего склонны к доверию мошенников пенсионеры, но, по словам Бедерова, на уловки аферистов часто попадаются и молодые люди в возрасте от 13 до 23 лет. Причём, они даже чаще поддаются психологической обработке в связи с развитым юношеским максимализмом.
Напомним, что по закону РФ атака на военные и стратегически важные объекты воспринимается как теракт или диверсия. За этим следует наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
Читайте также:
Сбербанк в 2023 году помог задержать 19 кибермошеннических ОПГ
Мошенники придумали новую схему воровства денег у людей через Telegram
Юрист Краснов рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам