Telegram будет блокировать каналы за призывы к насилию

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Павел Дуров сообщил, что каналы в Telegram, призывающие к насилию, за нарушение правил мессенджера, Google и Apple будут заблокированы. Об этом Дуров написал в своем канале.
Сообщается, что Telegram также заблокирует канал «Утро Дагестана», который, как сообщалось ранее, призывал жителей Дагестана к беспорядкам.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. По словам Меликова, информация о том, что телеграм-канал «Утро Дагестана» регулируется с украинской территории является абсолютно достоверной.
Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.
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Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. По словам Меликова, информация о том, что телеграм-канал «Утро Дагестана» регулируется с украинской территории является абсолютно достоверной.
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Екатерина Коршунова